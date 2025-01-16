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На Алтае проверяют сообщение об угрожавшем ножом школьнике - РИА Новости, 16.01.2025
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11:36 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/barnaul-1993975249.html
На Алтае проверяют сообщение об угрожавшем ножом школьнике
На Алтае проверяют сообщение об угрожавшем ножом школьнике - РИА Новости, 16.01.2025
На Алтае проверяют сообщение об угрожавшем ножом школьнике
Прокуратура и управление СК РФ по Алтайскому краю проверяют сообщение о подростке, угрожавшем ножом детям в школе в Барнауле. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:36:00+03:00
2025-01-16T11:36:00+03:00
происшествия
барнаул
россия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура и управление СК РФ по Алтайскому краю проверяют сообщение о подростке, угрожавшем ножом детям в школе в Барнауле. "В соцмедиа опубликовано сообщение, в котором жительница краевой столицы сообщает о противоправных действиях со стороны подростка в отношении учеников одной из школ города Барнаула. По словам женщины, несовершеннолетний угрожает детям физической расправой, в том числе демонстрируя нож. По данному сообщению… зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в релизе СУСК. По данным местных пабликов, речь о школе №126. Девятиклассник якобы рассылает другим детям сообщения с угрозами, а одному ребенку, как утверждается, приставил к животу нож. Заинтересовалась этой историей и прокуратура. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Ленинского района города Барнаула с выходом на место с привлечением органов системы профилактики проверить доводы. Поставлена задача детально разобраться в ситуации, дать оценку исполнению законодательства об образовании, организации учебного процесса и профилактике правонарушений", - отметила помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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происшествия, барнаул, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барнаул, Россия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае проверяют сообщение об угрожавшем ножом школьнике

Прокуратура и СК проверят сообщение об угрожавшем ножом школьнике в Барнауле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице
Сотрудники полиции на улице - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции на улице. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура и управление СК РФ по Алтайскому краю проверяют сообщение о подростке, угрожавшем ножом детям в школе в Барнауле.
"В соцмедиа опубликовано сообщение, в котором жительница краевой столицы сообщает о противоправных действиях со стороны подростка в отношении учеников одной из школ города Барнаула. По словам женщины, несовершеннолетний угрожает детям физической расправой, в том числе демонстрируя нож. По данному сообщению… зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в релизе СУСК.
По данным местных пабликов, речь о школе №126. Девятиклассник якобы рассылает другим детям сообщения с угрозами, а одному ребенку, как утверждается, приставил к животу нож.
Заинтересовалась этой историей и прокуратура.
"Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Ленинского района города Барнаула с выходом на место с привлечением органов системы профилактики проверить доводы. Поставлена задача детально разобраться в ситуации, дать оценку исполнению законодательства об образовании, организации учебного процесса и профилактике правонарушений", - отметила помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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ПроисшествияБарнаулРоссияАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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