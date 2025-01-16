https://ria.ru/20250116/barnaul-1993975249.html

На Алтае проверяют сообщение об угрожавшем ножом школьнике

На Алтае проверяют сообщение об угрожавшем ножом школьнике - РИА Новости, 16.01.2025

На Алтае проверяют сообщение об угрожавшем ножом школьнике

Прокуратура и управление СК РФ по Алтайскому краю проверяют сообщение о подростке, угрожавшем ножом детям в школе в Барнауле. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:36:00+03:00

2025-01-16T11:36:00+03:00

2025-01-16T11:36:00+03:00

происшествия

барнаул

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алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 16 янв – РИА Новости. Прокуратура и управление СК РФ по Алтайскому краю проверяют сообщение о подростке, угрожавшем ножом детям в школе в Барнауле. "В соцмедиа опубликовано сообщение, в котором жительница краевой столицы сообщает о противоправных действиях со стороны подростка в отношении учеников одной из школ города Барнаула. По словам женщины, несовершеннолетний угрожает детям физической расправой, в том числе демонстрируя нож. По данному сообщению… зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в релизе СУСК. По данным местных пабликов, речь о школе №126. Девятиклассник якобы рассылает другим детям сообщения с угрозами, а одному ребенку, как утверждается, приставил к животу нож. Заинтересовалась этой историей и прокуратура. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Ленинского района города Барнаула с выходом на место с привлечением органов системы профилактики проверить доводы. Поставлена задача детально разобраться в ситуации, дать оценку исполнению законодательства об образовании, организации учебного процесса и профилактике правонарушений", - отметила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

https://ria.ru/20240503/travlya-1943741593.html

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происшествия, барнаул, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)