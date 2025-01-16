https://ria.ru/20250116/avtomobil-1994035801.html

В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет

В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет - РИА Новости, 16.01.2025

В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет

Автомобиль в Белгородской области наехал на взрывоопасный предмет, в результате подрыва ранен мужчина, сообщил Гладков РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:54:00+03:00

2025-01-16T16:54:00+03:00

2025-01-16T16:54:00+03:00

происшествия

белгородская область

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Автомобиль в Белгородской области наехал на взрывоопасный предмет, в результате подрыва ранен мужчина, сообщил ГладковРИА Новости

белгородская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область