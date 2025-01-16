https://ria.ru/20250116/avtomobil-1994035801.html
В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет
В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет - РИА Новости, 16.01.2025
В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет
Автомобиль в Белгородской области наехал на взрывоопасный предмет, в результате подрыва ранен мужчина, сообщил Гладков РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:54:00+03:00
2025-01-16T16:54:00+03:00
2025-01-16T16:54:00+03:00
происшествия
белгородская область
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Автомобиль в Белгородской области наехал на взрывоопасный предмет, в результате подрыва ранен мужчина, сообщил ГладковРИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет
В Белгородской области автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, ранен мужчина