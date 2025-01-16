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В Красноярске инвалиду вернули изъятый приставами спецавтомобиль - РИА Новости, 16.01.2025
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14:57 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/avtomobil-1994009567.html
В Красноярске инвалиду вернули изъятый приставами спецавтомобиль
В Красноярске инвалиду вернули изъятый приставами спецавтомобиль - РИА Новости, 16.01.2025
В Красноярске инвалиду вернули изъятый приставами спецавтомобиль
Жителю Красноярского края, у которого нет ноги, вернули его машину, конфискованную судебными приставами за долг перед банком в 170 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:57:00+03:00
2025-01-16T14:57:00+03:00
происшествия
красноярский край
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 16 янв – РИА Новости. Жителю Красноярского края, у которого нет ноги, вернули его машину, конфискованную судебными приставами за долг перед банком в 170 тысяч рублей, сообщает краевая прокуратура. "В сентябре 2024 года в прокуратуру обратился пенсионер, инвалид 2 группы, с жалобой на действия судебных приставов. Он сообщил, что в связи с протезом на ноге нуждается в постоянном использовании специально оборудованного автомобиля... Однако накануне обращения в прокуратуру к нему явились судебные приставы, наложили арест на машину и увезли на эвакуаторе", - говорится в сообщении. Краевая прокуратура выяснила, что причиной ареста стал долг мужчины перед банком в размере 170 тысяч рублей. Несмотря на то, что единственным имуществом должника являлся указанный автомобиль стоимостью около 800 тысяч рублей, а также ежемесячная пенсия, судебные приставы решили обратить взыскание именно на транспорт, стоимость которого несоразмерна сумме долга. По данным ведомства, кроме того, специально адаптированный автомобиль под нужды инвалида делает невозможным обращение на него взыскания согласно законодательству. Прокуратура направила представление в региональное управление службы судебных приставов, в результате чего продажа машины была приостановлена, арест снят и автомобиль возвращён законному владельцу.
https://ria.ru/20241206/pristavy-1987795269.html
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происшествия, красноярский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), красноярск
Происшествия, Красноярский край, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Красноярск
В Красноярске инвалиду вернули изъятый приставами спецавтомобиль

Красноярцу без ноги вернули машину, изъятую приставами из-за долга в 170 тыс руб

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудники ФССП
Сотрудники ФССП - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудники ФССП. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 янв – РИА Новости. Жителю Красноярского края, у которого нет ноги, вернули его машину, конфискованную судебными приставами за долг перед банком в 170 тысяч рублей, сообщает краевая прокуратура.
«
"В сентябре 2024 года в прокуратуру обратился пенсионер, инвалид 2 группы, с жалобой на действия судебных приставов. Он сообщил, что в связи с протезом на ноге нуждается в постоянном использовании специально оборудованного автомобиля... Однако накануне обращения в прокуратуру к нему явились судебные приставы, наложили арест на машину и увезли на эвакуаторе", - говорится в сообщении.
Краевая прокуратура выяснила, что причиной ареста стал долг мужчины перед банком в размере 170 тысяч рублей. Несмотря на то, что единственным имуществом должника являлся указанный автомобиль стоимостью около 800 тысяч рублей, а также ежемесячная пенсия, судебные приставы решили обратить взыскание именно на транспорт, стоимость которого несоразмерна сумме долга. По данным ведомства, кроме того, специально адаптированный автомобиль под нужды инвалида делает невозможным обращение на него взыскания согласно законодательству.
Прокуратура направила представление в региональное управление службы судебных приставов, в результате чего продажа машины была приостановлена, арест снят и автомобиль возвращён законному владельцу.
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