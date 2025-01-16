https://ria.ru/20250116/avtomobil-1994009567.html

В Красноярске инвалиду вернули изъятый приставами спецавтомобиль

В Красноярске инвалиду вернули изъятый приставами спецавтомобиль - РИА Новости, 16.01.2025

В Красноярске инвалиду вернули изъятый приставами спецавтомобиль

Жителю Красноярского края, у которого нет ноги, вернули его машину, конфискованную судебными приставами за долг перед банком в 170 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:57:00+03:00

2025-01-16T14:57:00+03:00

2025-01-16T14:57:00+03:00

происшествия

красноярский край

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 16 янв – РИА Новости. Жителю Красноярского края, у которого нет ноги, вернули его машину, конфискованную судебными приставами за долг перед банком в 170 тысяч рублей, сообщает краевая прокуратура. "В сентябре 2024 года в прокуратуру обратился пенсионер, инвалид 2 группы, с жалобой на действия судебных приставов. Он сообщил, что в связи с протезом на ноге нуждается в постоянном использовании специально оборудованного автомобиля... Однако накануне обращения в прокуратуру к нему явились судебные приставы, наложили арест на машину и увезли на эвакуаторе", - говорится в сообщении. Краевая прокуратура выяснила, что причиной ареста стал долг мужчины перед банком в размере 170 тысяч рублей. Несмотря на то, что единственным имуществом должника являлся указанный автомобиль стоимостью около 800 тысяч рублей, а также ежемесячная пенсия, судебные приставы решили обратить взыскание именно на транспорт, стоимость которого несоразмерна сумме долга. По данным ведомства, кроме того, специально адаптированный автомобиль под нужды инвалида делает невозможным обращение на него взыскания согласно законодательству. Прокуратура направила представление в региональное управление службы судебных приставов, в результате чего продажа машины была приостановлена, арест снят и автомобиль возвращён законному владельцу.

https://ria.ru/20241206/pristavy-1987795269.html

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), красноярск