https://ria.ru/20250116/avstralija-1993999245.html

В Австралии блогершу обвинили в травле дочери токсичными препаратами

В Австралии блогершу обвинили в травле дочери токсичными препаратами - РИА Новости, 16.01.2025

В Австралии блогершу обвинили в травле дочери токсичными препаратами

Австралийский блогер обвиняется в том, что в течение двух месяцев травила свою дочь токсичными препаратами с целью привлечения новых подписчиков и получения... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:00:00+03:00

2025-01-16T14:00:00+03:00

2025-01-16T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Австралийский блогер обвиняется в том, что в течение двух месяцев травила свою дочь токсичными препаратами с целью привлечения новых подписчиков и получения пожертвований в социальных сетях, сообщает телеканал ABC. "Блогер обвиняется в применении пыток в отношении своей маленькой дочери, а также в том, что фотографировала ее во время "невыносимых страданий и боли" для получения пожертвований", - сообщает телеканал. Отмечается, что 34-летняя жительница Квинсленда в период с августа по октябрь 2024 года давала своей годовалой дочке незарегистрированные препараты без медицинских рекомендаций, которые были для нее опасны. На фоне ухудшения здоровья ребенка госпитализировали в больницу. По словам полиции, девочка могла умереть, если бы осталась с матерью и продолжала получать токсичные препараты. Сейчас она находится в стабильном состоянии. Как уточняют правоохранители, мать была арестована в четверг. Ей предъявлен ряд обвинений, включая причинение вреда здоровью, эксплуатацию детей и мошенничества. Ожидается, что полученные женщиной пожертвования в размере 60 тысяч австралийских долларов (38,3 тысячи долларов США) будут возвращены подписчикам.

https://ria.ru/20250113/meksika-1993456333.html

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