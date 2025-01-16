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В Австралии блогершу обвинили в травле дочери токсичными препаратами - РИА Новости, 16.01.2025
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14:00 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/avstralija-1993999245.html
В Австралии блогершу обвинили в травле дочери токсичными препаратами
В Австралии блогершу обвинили в травле дочери токсичными препаратами - РИА Новости, 16.01.2025
В Австралии блогершу обвинили в травле дочери токсичными препаратами
Австралийский блогер обвиняется в том, что в течение двух месяцев травила свою дочь токсичными препаратами с целью привлечения новых подписчиков и получения... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:00:00+03:00
2025-01-16T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Австралийский блогер обвиняется в том, что в течение двух месяцев травила свою дочь токсичными препаратами с целью привлечения новых подписчиков и получения пожертвований в социальных сетях, сообщает телеканал ABC. "Блогер обвиняется в применении пыток в отношении своей маленькой дочери, а также в том, что фотографировала ее во время "невыносимых страданий и боли" для получения пожертвований", - сообщает телеканал. Отмечается, что 34-летняя жительница Квинсленда в период с августа по октябрь 2024 года давала своей годовалой дочке незарегистрированные препараты без медицинских рекомендаций, которые были для нее опасны. На фоне ухудшения здоровья ребенка госпитализировали в больницу. По словам полиции, девочка могла умереть, если бы осталась с матерью и продолжала получать токсичные препараты. Сейчас она находится в стабильном состоянии. Как уточняют правоохранители, мать была арестована в четверг. Ей предъявлен ряд обвинений, включая причинение вреда здоровью, эксплуатацию детей и мошенничества. Ожидается, что полученные женщиной пожертвования в размере 60 тысяч австралийских долларов (38,3 тысячи долларов США) будут возвращены подписчикам.
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в мире, квинсленд, сша, австралия
В мире, Квинсленд, США, Австралия
В Австралии блогершу обвинили в травле дочери токсичными препаратами

ABC: в Австралии блогершу обвинили в травле дочери препаратами ради популярности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Австралийский блогер обвиняется в том, что в течение двух месяцев травила свою дочь токсичными препаратами с целью привлечения новых подписчиков и получения пожертвований в социальных сетях, сообщает телеканал ABC.
"Блогер обвиняется в применении пыток в отношении своей маленькой дочери, а также в том, что фотографировала ее во время "невыносимых страданий и боли" для получения пожертвований", - сообщает телеканал.
Отмечается, что 34-летняя жительница Квинсленда в период с августа по октябрь 2024 года давала своей годовалой дочке незарегистрированные препараты без медицинских рекомендаций, которые были для нее опасны. На фоне ухудшения здоровья ребенка госпитализировали в больницу.
По словам полиции, девочка могла умереть, если бы осталась с матерью и продолжала получать токсичные препараты. Сейчас она находится в стабильном состоянии.
Как уточняют правоохранители, мать была арестована в четверг. Ей предъявлен ряд обвинений, включая причинение вреда здоровью, эксплуатацию детей и мошенничества. Ожидается, что полученные женщиной пожертвования в размере 60 тысяч австралийских долларов (38,3 тысячи долларов США) будут возвращены подписчикам.
Ольга Иделевич - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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