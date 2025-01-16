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В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 16.01.2025
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19:55 16.01.2025 (обновлено: 20:07 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ataka-1994074467.html
В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека
В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 16.01.2025
В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека
Два человека получили ранения при атаке ВСУ в Запорожской области, их госпитализировали, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:55:00+03:00
2025-01-16T20:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Два человека получили ранения при атаке ВСУ в Запорожской области, их госпитализировали, сообщает пресс-служба минздрава региона."По оперативным данным, в результате атаки ВСУ в районе села Скельки Васильевского муниципального округа осколочные ранения получили 2 человека", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших госпитализированы в Мелитопольскую областную больницу, их жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Украина
В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека

Два человека ранены при атаке ВСУ в Запорожской области, их госпитализировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Два человека получили ранения при атаке ВСУ в Запорожской области, их госпитализировали, сообщает пресс-служба минздрава региона.
«
"По оперативным данным, в результате атаки ВСУ в районе села Скельки Васильевского муниципального округа осколочные ранения получили 2 человека", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших госпитализированы в Мелитопольскую областную больницу, их жизни ничего не угрожает.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьУкраина
 
 
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