https://ria.ru/20250116/ataka-1994074467.html

В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека

В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 16.01.2025

В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека

Два человека получили ранения при атаке ВСУ в Запорожской области, их госпитализировали, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:55:00+03:00

2025-01-16T19:55:00+03:00

2025-01-16T20:07:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Два человека получили ранения при атаке ВСУ в Запорожской области, их госпитализировали, сообщает пресс-служба минздрава региона."По оперативным данным, в результате атаки ВСУ в районе села Скельки Васильевского муниципального округа осколочные ранения получили 2 человека", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших госпитализированы в Мелитопольскую областную больницу, их жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, запорожская область, украина