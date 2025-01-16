https://ria.ru/20250116/ataka-1994074467.html
В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека
В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 16.01.2025
В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека
Два человека получили ранения при атаке ВСУ в Запорожской области, их госпитализировали, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:55:00+03:00
2025-01-16T19:55:00+03:00
2025-01-16T20:07:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Два человека получили ранения при атаке ВСУ в Запорожской области, их госпитализировали, сообщает пресс-служба минздрава региона."По оперативным данным, в результате атаки ВСУ в районе села Скельки Васильевского муниципального округа осколочные ранения получили 2 человека", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших госпитализированы в Мелитопольскую областную больницу, их жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали два человека
Два человека ранены при атаке ВСУ в Запорожской области, их госпитализировали