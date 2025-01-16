https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистского карателя из Австрии

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистского карателя из Австрии - РИА Новости, 16.01.2025

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистского карателя из Австрии

Австрийские нацисты, действуя в рядах гитлеровцев в годы Второй мировой войны, активно участвовали в чудовищных по жестокости казнях мирного населения на... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T00:39:00+03:00

2025-01-16T00:39:00+03:00

2025-01-16T16:20:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Австрийские нацисты, действуя в рядах гитлеровцев в годы Второй мировой войны, активно участвовали в чудовищных по жестокости казнях мирного населения на оккупированных территориях. Об одном из таких карателей, рубившем невинных жертв на части, а также пригвождавшем обреченных людей к крестам, говорится в обнародованных архивных материалах ФСБ России.Одной из задач, возложенных в годы Великой Отечественной войны на органы советской военной контрразведки Смерш, был розыск нацистских военных преступников и их пособников. Эта задача выполнялась военными контрразведчиками и непосредственно в период боев.Двадцатого марта 1944 года в ходе боев за Керчь в советский плен попал штабс-ефрейтор 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии вермахта Мартин Фойербах. Во время первичного допроса в разведотделе штаба Отдельной Приморской армии (ОПАРМ) он попытался выдать себя за австрийского коммуниста, которого якобы репрессировали нацисты. Однако плененные вместе с ним сослуживцы дали совсем иные показания о его прошлом.После этого Фойербаха передали в контрразведку Смерш. В ходе следствия смершевцы установили, что он лично совершал чудовищные преступлениях в Австрии, Польше, Югославии и СССР.В частности, удалось установить, что он лично повесил 120 человек, еще 80 отрубил головы, десятерых убил, отрубив конечности, а двоих "пригвоздил за руки и за ноги".В опубликованной ФСБ справке Смерша говорится, что Фойербах "как палач является экземпляром, выходящим за рамки всего известного нам до сих пор в этой области". Также сейчас обнародованы протоколы допросов ефрейтора в апреле 1944-го. Из сапожников — в изуверыСоветское следствие изучило, как Фойербах стал лютым садистом.Он родился в 1915 году в Вюрцбурге, недалеко от Вены, в семье столяра. Отец погиб в Первую мировую войну во Франции. Окончив школу, Фойербах поступил в ремесленное училище и выучился на сапожника. В августе 1935-го он вступил в 2-й штурмовой отряд 69-го полка штурмовиков в Вене. В то время австрийская национал-социалистская партия на территории страны действовала нелегально.Весной 1937 года Фойербаха за организацию в своей сапожной мастерской нелегального собрания австрийских нацистов арестовали и приговорили к семи годам тюремного заключения. В марте 1938-го после "аншлюса" он вышел из тюрьмы и стал оберштурмфюрером СА. Перед войной Фойербах участвовал в преследовании австрийских антифашистов и других противников нацистов в Вене. Так, в 1938 году, согласно его показаниям, он лично повесил шесть человек, пойманных в ходе облавы на коммунистов и других антифашистов. Всего в том году Фойербах, по личному признанию, казнил порядка 40 человек. По словам Фойербаха, в 1939-м он участвовал в четырех казнях антифашистов из Вены, лично убил более 80 человек. "Лично я отрубил конечности семи коммунистам", — признал он.Фойербах, согласно его показаниям, держал у себя карманный календарь, в котором записывал количество убитых им людей.Усиленное питание после зверских казнейВ октябре 1939 года Фойербаха призвали рядовым в вермахт. Как сына ветерана, погибшего в Первую мировую войну, его не отправили на фронт, а зачислили в 3-й батальон "полка особого назначения по охране железнодорожных эшелонов", располагавшийся в Вене.Из состава этого полка германское командование формировало специальные карательные подразделения для борьбы с партизанами — "подвижные отряды", находившиеся на привилегированном положении.Отрубал головы и в отпускеВ 1941-1943 годах, охраняя эшелоны, "подвижный отряд", в котором служил Фойербах, зверски расправлялся с захваченными в плен советскими, венгерскими, польскими, югославскими партизанами и мирными жителями. Преступления он совершал в Варшаве, Львове, Киеве, Смоленске и Одессе. Как рассказал Фойербах на одном из допросов, в ноябре 1941 года во Львове после нападения партизан он лично повесил до десяти человек.В период между сопровождением эшелонов каратели продолжали участвовать в расправах над австрийскими антифашистами в Вене. Так, Фойербах участвовал в массовой казни в 1942 году."Насколько я помню, в этот раз я повесил и обезглавил человек 19, отрубил конечности троим и пригвоздил к крестам двоих", — показал он. Фойербах не прекращал убивать людей и во время отпусков, во время одного из них в декабре 1940-го он лично повесил до восьми человек. Участвовал он и в других расправах над австрийскими антифашистами в 1941 и 1943 годах.

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https://ria.ru/20241210/voyna-1988303726.html

https://ria.ru/20240523/terror-1947775050.html

https://ria.ru/20241209/genotsid-1988106786.html

https://ria.ru/20241127/fsb-1985903188.html

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https://ria.ru/20241028/gitler-1980420002.html

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вена, львов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)