https://ria.ru/20250116/anapa-1994093325.html

В Анапе открыли центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута

В Анапе открыли центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 16.01.2025

В Анапе открыли центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута

Центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута, открыли в Анапе, подобный центр есть только в Калифорнии, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T22:45:00+03:00

2025-01-16T22:45:00+03:00

2025-01-16T22:45:00+03:00

анапа

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута, открыли в Анапе, подобный центр есть только в Калифорнии, сообщили в оперштабе Кубани. "В Анапе открыли центр реабилитации птиц. Общая площадь помещений, где разместился центр, составляет 756 квадратных метров", - говорится в сообщении. Центр находится в селе Витязево. Как ранее сообщили власти, центр реабилитации включает семь бассейнов по 20 кубометров и стационар для лечения птиц. Как отметила ветеринарный врач Екатерина Рачинская, подобный центр по содержанию водоплавающей птицы, отмытой от нефти, нашли только в Калифорнии. "Практика показала, что стационар достаточно эффективен. По статистике смертности зафиксировали, возможно, лучшие показатели, чем до сих пор международная практика… Практики содержания этих видов пернатых в неволе нет. Возможно, в международной практике таких прецедентов не было, особенно в таких количествах", - передает краевой оперштаб слова Рачинской. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250116/volontery-1994083703.html

https://ria.ru/20250116/anapa-1994055176.html

анапа

керченский пролив

россия

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анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, краснодарский край