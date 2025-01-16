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В Анапе открыли центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 16.01.2025
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22:45 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/anapa-1994093325.html
В Анапе открыли центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута
В Анапе открыли центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 16.01.2025
В Анапе открыли центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута
Центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута, открыли в Анапе, подобный центр есть только в Калифорнии, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T22:45:00+03:00
2025-01-16T22:45:00+03:00
анапа
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута, открыли в Анапе, подобный центр есть только в Калифорнии, сообщили в оперштабе Кубани. "В Анапе открыли центр реабилитации птиц. Общая площадь помещений, где разместился центр, составляет 756 квадратных метров", - говорится в сообщении. Центр находится в селе Витязево. Как ранее сообщили власти, центр реабилитации включает семь бассейнов по 20 кубометров и стационар для лечения птиц. Как отметила ветеринарный врач Екатерина Рачинская, подобный центр по содержанию водоплавающей птицы, отмытой от нефти, нашли только в Калифорнии. "Практика показала, что стационар достаточно эффективен. По статистике смертности зафиксировали, возможно, лучшие показатели, чем до сих пор международная практика… Практики содержания этих видов пернатых в неволе нет. Возможно, в международной практике таких прецедентов не было, особенно в таких количествах", - передает краевой оперштаб слова Рачинской. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250116/volontery-1994083703.html
https://ria.ru/20250116/anapa-1994055176.html
анапа
керченский пролив
россия
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анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, краснодарский край
Анапа, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Краснодарский край
В Анапе открыли центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута

Первый в России центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута, открыли в Анапе

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram Спасение птиц после крушения танкеров
Спасение птиц после крушения танкеров - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Спасение птиц после крушения танкеров. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Центр реабилитации птиц, пострадавших от мазута, открыли в Анапе, подобный центр есть только в Калифорнии, сообщили в оперштабе Кубани.
Анапе открыли центр реабилитации птиц. Общая площадь помещений, где разместился центр, составляет 756 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Центр находится в селе Витязево. Как ранее сообщили власти, центр реабилитации включает семь бассейнов по 20 кубометров и стационар для лечения птиц.
Как отметила ветеринарный врач Екатерина Рачинская, подобный центр по содержанию водоплавающей птицы, отмытой от нефти, нашли только в Калифорнии.
"Практика показала, что стационар достаточно эффективен. По статистике смертности зафиксировали, возможно, лучшие показатели, чем до сих пор международная практика… Практики содержания этих видов пернатых в неволе нет. Возможно, в международной практике таких прецедентов не было, особенно в таких количествах", - передает краевой оперштаб слова Рачинской.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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АнапаКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияКраснодарский край
 
 
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