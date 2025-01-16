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На морском дне у Анапы нашли мазут на глубине до трех метров - РИА Новости, 16.01.2025
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18:37 16.01.2025 (обновлено: 19:45 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/anapa-1994055176.html
На морском дне у Анапы нашли мазут на глубине до трех метров
На морском дне у Анапы нашли мазут на глубине до трех метров - РИА Новости, 16.01.2025
На морском дне у Анапы нашли мазут на глубине до трех метров
Фрагменты мазута обнаружили на морском дне у пирсов Анапы на глубине до трех метров сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T18:37:00+03:00
2025-01-16T19:45:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
анапа
керченский пролив
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
черное море
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КРАСНОДАР, 16 янв — РИА Новости. Фрагменты мазута обнаружили на морском дне у пирсов Анапы на глубине до трех метров сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале."У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха. Шестнадцатого января проверили с помощью подводной техники, к месту спустились водолазы "Кубань-СПАС", которые подтвердили наличие нефтепродуктов", — говорится в сообщении.Уточняется, что на четырех участках под пирсом куски мазута зацепились за столбы и балки, а затем легли на дно. Водолазы проработали технологию их сбора, чтобы его очистить.По словам спасателя "Кубань-СПАС" Александра Фетчинкова, толщина мазутных пятен — несколько сантиметров."Сейчас он, как пластилин, густой из-за низкой температуры воды. Можно руками, грубо говоря, брать и лепить. Что-то будем в этом направлении думать", — пояснил он.Разлив мазута в Черном мореПятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250116/putin-1993999992.html
https://ria.ru/20250116/anapa-1993934357.html
анапа
керченский пролив
россия
краснодарский край
черное море
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, анапа, керченский пролив, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), черное море
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Черное море
На морском дне у Анапы нашли мазут на глубине до трех метров

У пирсов в Анапе обнаружили фрагменты мазута на глубине до трех метров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 янв — РИА Новости. Фрагменты мазута обнаружили на морском дне у пирсов Анапы на глубине до трех метров сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале.
"У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха. Шестнадцатого января проверили с помощью подводной техники, к месту спустились водолазы "Кубань-СПАС", которые подтвердили наличие нефтепродуктов", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что на четырех участках под пирсом куски мазута зацепились за столбы и балки, а затем легли на дно. Водолазы проработали технологию их сбора, чтобы его очистить.
По словам спасателя "Кубань-СПАС" Александра Фетчинкова, толщина мазутных пятен — несколько сантиметров.
"Сейчас он, как пластилин, густой из-за низкой температуры воды. Можно руками, грубо говоря, брать и лепить. Что-то будем в этом направлении думать", — пояснил он.

Разлив мазута в Черном море

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияАнапаКерченский проливРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)Черное море
 
 
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