На морском дне у Анапы нашли мазут на глубине до трех метров
У пирсов в Анапе обнаружили фрагменты мазута на глубине до трех метров
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 янв — РИА Новости. Фрагменты мазута обнаружили на морском дне у пирсов Анапы на глубине до трех метров сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале.
"У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха. Шестнадцатого января проверили с помощью подводной техники, к месту спустились водолазы "Кубань-СПАС", которые подтвердили наличие нефтепродуктов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на четырех участках под пирсом куски мазута зацепились за столбы и балки, а затем легли на дно. Водолазы проработали технологию их сбора, чтобы его очистить.
По словам спасателя "Кубань-СПАС" Александра Фетчинкова, толщина мазутных пятен — несколько сантиметров.
"Сейчас он, как пластилин, густой из-за низкой температуры воды. Можно руками, грубо говоря, брать и лепить. Что-то будем в этом направлении думать", — пояснил он.
Разлив мазута в Черном море
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.