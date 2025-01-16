https://ria.ru/20250116/anapa-1994055176.html

На морском дне у Анапы нашли мазут на глубине до трех метров

На морском дне у Анапы нашли мазут на глубине до трех метров - РИА Новости, 16.01.2025

На морском дне у Анапы нашли мазут на глубине до трех метров

Фрагменты мазута обнаружили на морском дне у пирсов Анапы на глубине до трех метров сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T18:37:00+03:00

2025-01-16T18:37:00+03:00

2025-01-16T19:45:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

анапа

керченский пролив

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

черное море

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КРАСНОДАР, 16 янв — РИА Новости. Фрагменты мазута обнаружили на морском дне у пирсов Анапы на глубине до трех метров сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале."У основания пирсов в акватории вдоль пляжей Анапы под водой обнаружили фрагменты мазута. Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 метров. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха. Шестнадцатого января проверили с помощью подводной техники, к месту спустились водолазы "Кубань-СПАС", которые подтвердили наличие нефтепродуктов", — говорится в сообщении.Уточняется, что на четырех участках под пирсом куски мазута зацепились за столбы и балки, а затем легли на дно. Водолазы проработали технологию их сбора, чтобы его очистить.По словам спасателя "Кубань-СПАС" Александра Фетчинкова, толщина мазутных пятен — несколько сантиметров."Сейчас он, как пластилин, густой из-за низкой температуры воды. Можно руками, грубо говоря, брать и лепить. Что-то будем в этом направлении думать", — пояснил он.Разлив мазута в Черном мореПятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250116/putin-1993999992.html

https://ria.ru/20250116/anapa-1993934357.html

анапа

керченский пролив

россия

краснодарский край

черное море

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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, анапа, керченский пролив, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), черное море