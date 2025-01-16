https://ria.ru/20250116/anapa-1993934357.html

В Анапе начали тест машины по промывке песка от мазута

В Анапе начали тест машины по промывке песка от мазута - РИА Новости, 16.01.2025

В Анапе начали тест машины по промывке песка от мазута

Экспериментальную машину по промывке песка от мазута тестируют в Анапе, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T01:43:00+03:00

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2025-01-16T10:40:00+03:00

общество

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

анапа

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КРАСНОДАР, 15 янв - РИА Новости. Экспериментальную машину по промывке песка от мазута тестируют в Анапе, сообщает оперштаб Краснодарского края. "В Анапе тестируют экспериментальную машину по промывке песка от мазута... Основной принцип работы агрегата — промывка песка в специализированной ванне с установленным в нее полотном для просеивания", — говорится в сообщении. Конструкция включает приемочный бункер, сетки с каркасами и мотопомпу, которая обеспечивает подачу воды из моря. Вода вымывает песок, оставляя фракции мазута на сетках. "Создатели машины уже видят, как ее можно усовершенствовать. Эксперимент продолжается", — добавили в оперштабе. Отмечается также, что это разработка коллектива одного из предприятий санаторно-курортного комплекса Анапы.

https://ria.ru/20250115/anapa-1993872555.html

https://ria.ru/20250114/volonter-1993746364.html

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общество, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, анапа