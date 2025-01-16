https://ria.ru/20250116/alfons-1993990855.html

Альфонс из Твери обманул двух женщин на 14 миллионов рублей

Альфонс из Твери обманул двух женщин на 14 миллионов рублей - РИА Новости, 16.01.2025

Альфонс из Твери обманул двух женщин на 14 миллионов рублей

Житель Твери, обвиняемый в том, что обманул двух женщин на 14 миллионов рублей, предстанет перед судом в Великом Новгороде, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:15:00+03:00

2025-01-16T13:15:00+03:00

2025-01-16T13:15:00+03:00

происшествия

тверь

великий новгород

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Житель Твери, обвиняемый в том, что обманул двух женщин на 14 миллионов рублей, предстанет перед судом в Великом Новгороде, сообщает УМВД России по региону. Потерпевшими проходят жительницы Тверской области и Великого Новгорода, у которых есть свой бизнес. По версии следствия, фигурант завязывал с ними романтически отношения, дарил цветы, встречался и обещал жениться, после чего просил у них в долг деньги якобы для решения финансовых проблем. "В 2020-2021 годах жительница Твери свыше 110 раз передавала наличными и банковскими переводами около 7 миллионов 400 тысяч рублей. Приблизительно такую же сумму в 2021-2022 годах потеряла и новгородка. Она даже продала свою иномарку и отдала деньги мошеннику, поверив, что он купит ей новый автомобиль… Уголовное дело в отношении тверичанина поступило в Новгородский районный суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что 33-летний житель Твери вину не признал и причинённый ущерб женщинам не возместил. По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250111/obman-1993267385.html

https://ria.ru/20241015/jakutija-1978088728.html

тверь

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происшествия, тверь, великий новгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии)