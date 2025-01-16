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Альфонс из Твери обманул двух женщин на 14 миллионов рублей
Альфонс из Твери обманул двух женщин на 14 миллионов рублей - РИА Новости, 16.01.2025
Альфонс из Твери обманул двух женщин на 14 миллионов рублей
Житель Твери, обвиняемый в том, что обманул двух женщин на 14 миллионов рублей, предстанет перед судом в Великом Новгороде, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:15:00+03:00
2025-01-16T13:15:00+03:00
2025-01-16T13:15:00+03:00
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Житель Твери, обвиняемый в том, что обманул двух женщин на 14 миллионов рублей, предстанет перед судом в Великом Новгороде, сообщает УМВД России по региону. Потерпевшими проходят жительницы Тверской области и Великого Новгорода, у которых есть свой бизнес. По версии следствия, фигурант завязывал с ними романтически отношения, дарил цветы, встречался и обещал жениться, после чего просил у них в долг деньги якобы для решения финансовых проблем. "В 2020-2021 годах жительница Твери свыше 110 раз передавала наличными и банковскими переводами около 7 миллионов 400 тысяч рублей. Приблизительно такую же сумму в 2021-2022 годах потеряла и новгородка. Она даже продала свою иномарку и отдала деньги мошеннику, поверив, что он купит ей новый автомобиль… Уголовное дело в отношении тверичанина поступило в Новгородский районный суд", - говорится в сообщении. Отмечается, что 33-летний житель Твери вину не признал и причинённый ущерб женщинам не возместил. По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250111/obman-1993267385.html
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происшествия, тверь, великий новгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Тверь, Великий Новгород, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Альфонс из Твери обманул двух женщин на 14 миллионов рублей
Альфонса из Твери будут судить за обман двух женщин на 14 миллионов рублей