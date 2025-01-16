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Путин поручил стимулировать размещений акций компаний на внутреннем рынке - РИА Новости, 16.01.2025
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17:08 16.01.2025 (обновлено: 17:16 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/aktsii-1994039045.html
Путин поручил стимулировать размещений акций компаний на внутреннем рынке
Путин поручил стимулировать размещений акций компаний на внутреннем рынке - РИА Новости, 16.01.2025
Путин поручил стимулировать размещений акций компаний на внутреннем рынке
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ РФ простимулировать размещение акций российских компаний на внутреннем рынке, доклад должен быть... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:08:00+03:00
2025-01-16T17:16:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ РФ простимулировать размещение акций российских компаний на внутреннем рынке, доклад должен быть представлен до 1 марта.Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ с Банком России: принять с учетом ранее данных поручений дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке, увязав возможность предоставления таким обществам (в том числе обществам с государственным участием) государственной поддержки с их выходом на рынок капитала", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Путин поручил стимулировать размещений акций компаний на внутреннем рынке

Путин поручил ЦБ простимулировать размещений акций компаний на внутреннем рынке

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкБиржевые котировки
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ РФ простимулировать размещение акций российских компаний на внутреннем рынке, доклад должен быть представлен до 1 марта.
Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ с Банком России: принять с учетом ранее данных поручений дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке, увязав возможность предоставления таким обществам (в том числе обществам с государственным участием) государственной поддержки с их выходом на рынок капитала", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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