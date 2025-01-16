https://ria.ru/20250116/aktsii-1994039045.html

Путин поручил стимулировать размещений акций компаний на внутреннем рынке

Путин поручил стимулировать размещений акций компаний на внутреннем рынке - РИА Новости, 16.01.2025

Путин поручил стимулировать размещений акций компаний на внутреннем рынке

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ РФ простимулировать размещение акций российских компаний на внутреннем рынке, доклад должен быть... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:08:00+03:00

2025-01-16T17:08:00+03:00

2025-01-16T17:16:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ РФ простимулировать размещение акций российских компаний на внутреннем рынке, доклад должен быть представлен до 1 марта.Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 4–5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ с Банком России: принять с учетом ранее данных поручений дополнительные меры, стимулирующие размещение акций российских акционерных обществ на внутреннем финансовом рынке, увязав возможность предоставления таким обществам (в том числе обществам с государственным участием) государственной поддержки с их выходом на рынок капитала", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20250114/ekspert-1993633066.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия