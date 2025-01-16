https://ria.ru/20250116/aksenov-1994082406.html

Аксенов назвал ситуацию с разливом мазута в Крыму контролируемой

Аксенов назвал ситуацию с разливом мазута в Крыму контролируемой - РИА Новости, 16.01.2025

Аксенов назвал ситуацию с разливом мазута в Крыму контролируемой

Ситуация с ликвидацией в Крыму последствий разлива мазута в Керченском проливе полностью контролируемая, мониторинг продолжается, сообщил глава республики... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:48:00+03:00

2025-01-16T20:48:00+03:00

2025-01-16T20:49:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Ситуация с ликвидацией в Крыму последствий разлива мазута в Керченском проливе полностью контролируемая, мониторинг продолжается, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Ранее Аксенов сообщал, что мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута на побережье и у берегов Крыма, фиксируются лишь выбросы небольших фрагментов, которые должны ликвидировать в течение суток. "В Республике Крым ситуация полностью контролируемая. Действуем по плану-графику, составленному совместно с подразделениями федерального МЧС. Все побережье республики поделено на зоны, за каждым участком побережья закреплены ответственные лица. Мониторинг осуществляют более 300 групп дважды в день. Задействованы беспилотные летательные аппараты", - написал Аксенов. По его словам, для ежедневного контроля состояния водной поверхности и берега также привлечены два вертолета – МЧС и Росгвардии. В уборке загрязнений участвуют порядка тысячи волонтеров, при необходимости их число может быть кратно увеличено. Аксенов подчеркнул, что обсудил текущую ситуацию с устранением на территории полуострова последствий аварии танкеров в Керченском проливе с главой МЧС РФ Александром Куренковым. "Приоритетной остается задача по сбору мазута в море и на берегу, его последующая утилизация, а также минимизация ущерба для экологии", - подчеркнул Аксенов. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250107/evpatoriya-1992760472.html

https://ria.ru/20250116/anapa-1994055176.html

https://ria.ru/20250104/krym-1992487199.html

керченский пролив

россия

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, керченский пролив, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), крушение двух танкеров в керченском проливе