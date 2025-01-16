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Аксенов назвал ситуацию с разливом мазута в Крыму контролируемой - РИА Новости, 16.01.2025
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20:48 16.01.2025 (обновлено: 20:49 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/aksenov-1994082406.html
Аксенов назвал ситуацию с разливом мазута в Крыму контролируемой
Аксенов назвал ситуацию с разливом мазута в Крыму контролируемой - РИА Новости, 16.01.2025
Аксенов назвал ситуацию с разливом мазута в Крыму контролируемой
Ситуация с ликвидацией в Крыму последствий разлива мазута в Керченском проливе полностью контролируемая, мониторинг продолжается, сообщил глава республики... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:48:00+03:00
2025-01-16T20:49:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Ситуация с ликвидацией в Крыму последствий разлива мазута в Керченском проливе полностью контролируемая, мониторинг продолжается, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Ранее Аксенов сообщал, что мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута на побережье и у берегов Крыма, фиксируются лишь выбросы небольших фрагментов, которые должны ликвидировать в течение суток. "В Республике Крым ситуация полностью контролируемая. Действуем по плану-графику, составленному совместно с подразделениями федерального МЧС. Все побережье республики поделено на зоны, за каждым участком побережья закреплены ответственные лица. Мониторинг осуществляют более 300 групп дважды в день. Задействованы беспилотные летательные аппараты", - написал Аксенов. По его словам, для ежедневного контроля состояния водной поверхности и берега также привлечены два вертолета – МЧС и Росгвардии. В уборке загрязнений участвуют порядка тысячи волонтеров, при необходимости их число может быть кратно увеличено. Аксенов подчеркнул, что обсудил текущую ситуацию с устранением на территории полуострова последствий аварии танкеров в Керченском проливе с главой МЧС РФ Александром Куренковым. "Приоритетной остается задача по сбору мазута в море и на берегу, его последующая утилизация, а также минимизация ущерба для экологии", - подчеркнул Аксенов. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250107/evpatoriya-1992760472.html
https://ria.ru/20250116/anapa-1994055176.html
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керченский пролив
россия
республика крым
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происшествия, керченский пролив, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Аксенов назвал ситуацию с разливом мазута в Крыму контролируемой

Аксенов: ситуация с разливом мазута в Крыму полностью контролируемая

© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Ситуация с ликвидацией в Крыму последствий разлива мазута в Керченском проливе полностью контролируемая, мониторинг продолжается, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее Аксенов сообщал, что мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута на побережье и у берегов Крыма, фиксируются лишь выбросы небольших фрагментов, которые должны ликвидировать в течение суток.
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7 января, 19:20
«
Республике Крым ситуация полностью контролируемая. Действуем по плану-графику, составленному совместно с подразделениями федерального МЧС. Все побережье республики поделено на зоны, за каждым участком побережья закреплены ответственные лица. Мониторинг осуществляют более 300 групп дважды в день. Задействованы беспилотные летательные аппараты", - написал Аксенов.
По его словам, для ежедневного контроля состояния водной поверхности и берега также привлечены два вертолета – МЧС и Росгвардии. В уборке загрязнений участвуют порядка тысячи волонтеров, при необходимости их число может быть кратно увеличено.
Аксенов подчеркнул, что обсудил текущую ситуацию с устранением на территории полуострова последствий аварии танкеров в Керченском проливе с главой МЧС РФ Александром Куренковым.
"Приоритетной остается задача по сбору мазута в море и на берегу, его последующая утилизация, а также минимизация ущерба для экологии", - подчеркнул Аксенов.
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В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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ПроисшествияКерченский проливРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Александр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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