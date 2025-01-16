Аксенов назвал ситуацию с разливом мазута в Крыму контролируемой
Аксенов: ситуация с разливом мазута в Крыму полностью контролируемая
© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Ситуация с ликвидацией в Крыму последствий разлива мазута в Керченском проливе полностью контролируемая, мониторинг продолжается, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее Аксенов сообщал, что мониторинг не показывает наличия крупных пятен мазута на побережье и у берегов Крыма, фиксируются лишь выбросы небольших фрагментов, которые должны ликвидировать в течение суток.
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"В Республике Крым ситуация полностью контролируемая. Действуем по плану-графику, составленному совместно с подразделениями федерального МЧС. Все побережье республики поделено на зоны, за каждым участком побережья закреплены ответственные лица. Мониторинг осуществляют более 300 групп дважды в день. Задействованы беспилотные летательные аппараты", - написал Аксенов.
По его словам, для ежедневного контроля состояния водной поверхности и берега также привлечены два вертолета – МЧС и Росгвардии. В уборке загрязнений участвуют порядка тысячи волонтеров, при необходимости их число может быть кратно увеличено.
Аксенов подчеркнул, что обсудил текущую ситуацию с устранением на территории полуострова последствий аварии танкеров в Керченском проливе с главой МЧС РФ Александром Куренковым.
"Приоритетной остается задача по сбору мазута в море и на берегу, его последующая утилизация, а также минимизация ущерба для экологии", - подчеркнул Аксенов.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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