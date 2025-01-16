https://ria.ru/20250116/akhmat-1994037177.html

Бойцы "Ахмата" помогли освободить раненого азербайджанца из плена ВСУ

Бойцы "Ахмата" помогли освободить раненого азербайджанца из плена ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025

Бойцы "Ахмата" помогли освободить раненого азербайджанца из плена ВСУ

Бойцы "Ахмата" приняли участие в освобождении российского военнослужащего азербайджанского происхождения, которого ВСУ раненым взяли в плен и держали в... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:58:00+03:00

2025-01-16T16:58:00+03:00

2025-01-16T16:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

рамзан кадыров

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 16 янв - РИА Новости. Бойцы "Ахмата" приняли участие в освобождении российского военнослужащего азербайджанского происхождения, которого ВСУ раненым взяли в плен и держали в укрепрайоне под названием "Пентагон", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии ЮФО ВС РФ освободили из украинского плена военнослужащего ВС РФ Сабира Гасимова. Произошло это в направлении Часов Яра, на территории укрепрайона противника под названием "Пентагон", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Гасимов по национальности азербайджанец, рассказал глава республики, он был ранен в ходе боя и попал в плен. "Информация о местонахождении нашего бойца поступила от разведки. По словам Сабира, наших бойцов он узнал по акценту. Вскоре ребята организовали штурм позиций укрорейха. Слаженные действия позволили не только освободить пленного, но и нанести существенный урон врагу. Сабир был оперативно доставлен в безопасную зону, где ему оказали первую медицинскую помощь", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989238245.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рамзан кадыров, министерство обороны сша, вооруженные силы украины