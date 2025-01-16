https://ria.ru/20250116/akhmat-1994037177.html
Бойцы "Ахмата" помогли освободить раненого азербайджанца из плена ВСУ
Бойцы "Ахмата" помогли освободить раненого азербайджанца из плена ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
Бойцы "Ахмата" помогли освободить раненого азербайджанца из плена ВСУ
Бойцы "Ахмата" приняли участие в освобождении российского военнослужащего азербайджанского происхождения, которого ВСУ раненым взяли в плен и держали в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:58:00+03:00
2025-01-16T16:58:00+03:00
2025-01-16T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20285b2bd4f64b72fc40cd8de8e5c13c.jpg
ГРОЗНЫЙ, 16 янв - РИА Новости. Бойцы "Ахмата" приняли участие в освобождении российского военнослужащего азербайджанского происхождения, которого ВСУ раненым взяли в плен и держали в укрепрайоне под названием "Пентагон", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Бойцы 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии ЮФО ВС РФ освободили из украинского плена военнослужащего ВС РФ Сабира Гасимова. Произошло это в направлении Часов Яра, на территории укрепрайона противника под названием "Пентагон", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Гасимов по национальности азербайджанец, рассказал глава республики, он был ранен в ходе боя и попал в плен. "Информация о местонахождении нашего бойца поступила от разведки. По словам Сабира, наших бойцов он узнал по акценту. Вскоре ребята организовали штурм позиций укрорейха. Слаженные действия позволили не только освободить пленного, но и нанести существенный урон врагу. Сабир был оперативно доставлен в безопасную зону, где ему оказали первую медицинскую помощь", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20241214/kadyrov-1989238245.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cf8dff6effa2ef6a737ccd25a422ec34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рамзан кадыров, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Ахмата" помогли освободить раненого азербайджанца из плена ВСУ
Кадыров: бойцы "Ахмата" помогли освободить попавшего в плен ВСУ военного