https://ria.ru/20250116/aeroporty-1993933704.html
ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах
ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах - РИА Новости, 16.01.2025
ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) поддержала предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) об обеспечении пассажиров доступом к... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T01:22:00+03:00
2025-01-16T01:22:00+03:00
2025-01-16T01:22:00+03:00
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) поддержала предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) об обеспечении пассажиров доступом к бесплатной питьевой воде в аэропортах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Федеральная антимонопольная служба поддерживает предложение по оснащению всех аэропортов бесплатными питьевыми кранами, расположенными в удобных местах, доступных пассажирам", - сказано в документе. При этом, по мнению ФАС России, установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов может повлечь сокращение ассортимента бутилированной воды или отказ хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории аэропортов, от реализации данного товара. В связи с этим антимонопольный орган не поддерживает установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов. "Московским УФАС России в настоящее время рассматривается заявление Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров по вопросу стоимости питьевой воды в стерильной зоне внутренних и международных воздушных линий Международного аэропорта "Внуково". В случае, если в действиях хозяйствующих субъектов (…) будут установлены признаки нарушения (…) антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования", - добавляется в документе. Чернышов рассказал РИА Новости, что поддержка инициативы по обеспечению пассажиров доступом к бесплатной питьевой воде в аэропортах является важным шагом для повышения комфорта пассажиров. "Мы продолжим работать с заинтересованными сторонами, чтобы найти сбалансированное решение, которое обеспечит как доступность питьевой воды, так и поддержку честной конкуренции на рынке", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20241225/fas-1991322816.html
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борис чернышов (депутат)
ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах
ФАС поддержала предложение депутатов о бесплатной питьевой воде в аэропортах
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) поддержала предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) об обеспечении пассажиров доступом к бесплатной питьевой воде в аэропортах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Федеральная антимонопольная служба поддерживает предложение по оснащению всех аэропортов бесплатными питьевыми кранами, расположенными в удобных местах, доступных пассажирам", - сказано в документе.
При этом, по мнению ФАС России, установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов может повлечь сокращение ассортимента бутилированной воды или отказ хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории аэропортов, от реализации данного товара.
В связи с этим антимонопольный орган не поддерживает установление предельной розничной цены на бутилированную воду в торговых точках на территории аэропортов.
"Московским УФАС России в настоящее время рассматривается заявление Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров по вопросу стоимости питьевой воды в стерильной зоне внутренних и международных воздушных линий Международного аэропорта "Внуково". В случае, если в действиях хозяйствующих субъектов (…) будут установлены признаки нарушения (…) антимонопольным органом будут приняты меры антимонопольного реагирования", - добавляется в документе.
Чернышов
рассказал РИА Новости, что поддержка инициативы по обеспечению пассажиров доступом к бесплатной питьевой воде в аэропортах является важным шагом для повышения комфорта пассажиров.
"Мы продолжим работать с заинтересованными сторонами, чтобы найти сбалансированное решение, которое обеспечит как доступность питьевой воды, так и поддержку честной конкуренции на рынке", - добавил парламентарий.