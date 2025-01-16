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"Аэрофлот" назвал самые быстрорастущие направления за прошлый год - РИА Новости, 16.01.2025
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12:53 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/aeroflot-1993987602.html
"Аэрофлот" назвал самые быстрорастущие направления за прошлый год
"Аэрофлот" назвал самые быстрорастущие направления за прошлый год - РИА Новости, 16.01.2025
"Аэрофлот" назвал самые быстрорастущие направления за прошлый год
В прошлом году рекордный рост пассажиропотока произошел у группы "Аэрофлот" на сибирском направлении, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:53:00+03:00
2025-01-16T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В прошлом году рекордный рост пассажиропотока произошел у группы "Аэрофлот" на сибирском направлении, сообщает пресс-служба перевозчика. В статистике учитывались собственные рейсы авиаперевозчика и авиакомпании "Россия", выполняемые под кодом SU. "Рекордный рост пассажиропотока в 2024 году показали маршруты из сибирского хаба группы "Аэрофлот". По сравнению с 2023 годом на 140% увеличилось количество перевезенных пассажиров между Красноярском и Екатеринбургом, на 187% — между Красноярском и Ташкентом", - говорится в сообщении. В число лидеров внутренней сети вошли направления из аэропорта Шереметьево в Пензу, Грозный, Кировск, Кемерово и Калининград. Кроме того, в 2024 году пассажиры значительно чаще летали между Сочи и Челябинском, Сочи и Екатеринбургом, Москвой и Горно-Алтайском, Москвой и Челябинском. На международных направлениях самый интенсивный рост пассажиропотока наблюдался на маршрутах между Москвой и Гуанчжоу, Москвой и Пекином, Самарой и Ереваном, Москвой и Шарм-эль-Шейхом, Москвой и Карагандой, Санкт-Петербургом и Дубаем, Москвой и Коломбо, Москвой и Бодрумом, Красноярском и Алматы.
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"Аэрофлот" назвал самые быстрорастущие направления за прошлый год

"Аэрофлот": названы самые быстрорастущие направления за 2024 год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-211 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет Airbus A321-211 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево.. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В прошлом году рекордный рост пассажиропотока произошел у группы "Аэрофлот" на сибирском направлении, сообщает пресс-служба перевозчика.
В статистике учитывались собственные рейсы авиаперевозчика и авиакомпании "Россия", выполняемые под кодом SU.
"Рекордный рост пассажиропотока в 2024 году показали маршруты из сибирского хаба группы "Аэрофлот". По сравнению с 2023 годом на 140% увеличилось количество перевезенных пассажиров между Красноярском и Екатеринбургом, на 187% — между Красноярском и Ташкентом", - говорится в сообщении.
В число лидеров внутренней сети вошли направления из аэропорта Шереметьево в Пензу, Грозный, Кировск, Кемерово и Калининград. Кроме того, в 2024 году пассажиры значительно чаще летали между Сочи и Челябинском, Сочи и Екатеринбургом, Москвой и Горно-Алтайском, Москвой и Челябинском.
На международных направлениях самый интенсивный рост пассажиропотока наблюдался на маршрутах между Москвой и Гуанчжоу, Москвой и Пекином, Самарой и Ереваном, Москвой и Шарм-эль-Шейхом, Москвой и Карагандой, Санкт-Петербургом и Дубаем, Москвой и Коломбо, Москвой и Бодрумом, Красноярском и Алматы.
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