https://ria.ru/20250116/aeroflot-1993987602.html

"Аэрофлот" назвал самые быстрорастущие направления за прошлый год

"Аэрофлот" назвал самые быстрорастущие направления за прошлый год - РИА Новости, 16.01.2025

"Аэрофлот" назвал самые быстрорастущие направления за прошлый год

В прошлом году рекордный рост пассажиропотока произошел у группы "Аэрофлот" на сибирском направлении, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:53:00+03:00

2025-01-16T12:53:00+03:00

2025-01-16T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В прошлом году рекордный рост пассажиропотока произошел у группы "Аэрофлот" на сибирском направлении, сообщает пресс-служба перевозчика. В статистике учитывались собственные рейсы авиаперевозчика и авиакомпании "Россия", выполняемые под кодом SU. "Рекордный рост пассажиропотока в 2024 году показали маршруты из сибирского хаба группы "Аэрофлот". По сравнению с 2023 годом на 140% увеличилось количество перевезенных пассажиров между Красноярском и Екатеринбургом, на 187% — между Красноярском и Ташкентом", - говорится в сообщении. В число лидеров внутренней сети вошли направления из аэропорта Шереметьево в Пензу, Грозный, Кировск, Кемерово и Калининград. Кроме того, в 2024 году пассажиры значительно чаще летали между Сочи и Челябинском, Сочи и Екатеринбургом, Москвой и Горно-Алтайском, Москвой и Челябинском. На международных направлениях самый интенсивный рост пассажиропотока наблюдался на маршрутах между Москвой и Гуанчжоу, Москвой и Пекином, Самарой и Ереваном, Москвой и Шарм-эль-Шейхом, Москвой и Карагандой, Санкт-Петербургом и Дубаем, Москвой и Коломбо, Москвой и Бодрумом, Красноярском и Алматы.

https://ria.ru/20250110/aeroflot-1993171659.html

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