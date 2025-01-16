https://ria.ru/20250116/aerodrom-1994013337.html
ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Николаевской области
ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 16.01.2025
ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Николаевской области
Удар нанесен по военному аэродрому в Мартыновке Николаевской области Украины, где могли находиться два самолета, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:22:00+03:00
2025-01-16T15:22:00+03:00
2025-01-16T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Удар нанесен по военному аэродрому в Мартыновке Николаевской области Украины, где могли находиться два самолета, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет в военный аэродром в Мартыновке, рядом с Вознесенском... Взрыв серьезный. Вероятнее всего, во время прилета на аэродроме было два самолета", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250116/ukraina-1993981961.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Николаевской области
ВС России нанесли удар по военному аэродрому в николаевской Мартыновке