https://ria.ru/20250116/aerodrom-1994013337.html

ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Николаевской области

ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 16.01.2025

ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Николаевской области

Удар нанесен по военному аэродрому в Мартыновке Николаевской области Украины, где могли находиться два самолета, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:22:00+03:00

2025-01-16T15:22:00+03:00

2025-01-16T15:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаевская область

украина

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Удар нанесен по военному аэродрому в Мартыновке Николаевской области Украины, где могли находиться два самолета, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилет в военный аэродром в Мартыновке, рядом с Вознесенском... Взрыв серьезный. Вероятнее всего, во время прилета на аэродроме было два самолета", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250116/ukraina-1993981961.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

николаевская область, украина, вооруженные силы рф