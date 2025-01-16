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"Прискорбная ошибка". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 16.01.2025
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09:50 16.01.2025 (обновлено: 15:55 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ac-1993958292.html
"Прискорбная ошибка". В США сделали неожиданное заявление о Путине
"Прискорбная ошибка". В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 16.01.2025
"Прискорбная ошибка". В США сделали неожиданное заявление о Путине
Президент США Джо Байден допустил прискорбную ошибку, не договорившись с российским лидером Владимиром Путиным до начала боевых действий на Украине, пишет... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:50:00+03:00
2025-01-16T15:55:00+03:00
в мире
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европа
владимир путин
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джо байден
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил прискорбную ошибку, не договорившись с российским лидером Владимиром Путиным до начала боевых действий на Украине, пишет American Conservative."В качестве президента Байден хуже всего показал себя в Европе, где его самыми прискорбными ошибками были продвижение членства НАТО для Грузии и Украины, а также отказ от переговоров с Владимиром Путиным до боевых действий", — указал обозреватель, подводя итоги президентского срока американского лидера.В четверг американский лидер обратился к своим согражданам с короткой прощальной речью, в которой перечислил свои заслуги на посту главы государства, при этом он ни разу не упомянул Россию. Выступление Байдена заняло порядка 15 минут. В своей речи он не прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. Говоря о международной повестке, политик упомянул укрепление НАТО, поддержку Киева, конкуренцию с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке.Полномочия Байдена истекают на этой неделе: 20 января состоится инаугурация Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократов.
https://ria.ru/20250116/preduprezhdenie-1993953189.html
https://ria.ru/20250115/nyt-1993872080.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир путин, нато, джо байден
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Путин, НАТО, Джо Байден
"Прискорбная ошибка". В США сделали неожиданное заявление о Путине

AC: Байден совершил прискорбную ошибку, не договорившись с Путиным до конфликта

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином Дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином Дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил прискорбную ошибку, не договорившись с российским лидером Владимиром Путиным до начала боевых действий на Украине, пишет American Conservative.
«
"В качестве президента Байден хуже всего показал себя в Европе, где его самыми прискорбными ошибками были продвижение членства НАТО для Грузии и Украины, а также отказ от переговоров с Владимиром Путиным до боевых действий", — указал обозреватель, подводя итоги президентского срока американского лидера.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
"Прямое столкновение". В США сделали предупреждение о переговорах с Россией
09:07
В четверг американский лидер обратился к своим согражданам с короткой прощальной речью, в которой перечислил свои заслуги на посту главы государства, при этом он ни разу не упомянул Россию. Выступление Байдена заняло порядка 15 минут. В своей речи он не прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. Говоря о международной повестке, политик упомянул укрепление НАТО, поддержку Киева, конкуренцию с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке.
Полномочия Байдена истекают на этой неделе: 20 января состоится инаугурация Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"Будет ощутимо". СМИ рассказали, что Украина потеряла на важном направлении
Вчера, 16:29
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ПутинНАТОДжо Байден
 
 
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