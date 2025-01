https://ria.ru/20250116/1361789949.html

Биография Дэвида Линча

Дэвид Кит Линч - известный американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и музыкант. Особую известность он приобрел как режиссер сериала “Твин Пикс”, картин “Малхолланд Драйв”, “Человек-слон” и других. Биография Дэвида Линча, его карьера, награды, личная жизнь, болезнь и смерть, - в материале РИА Новости.БиографияДэвид Кит Линч (David Keith Lynch) родился 20 января 1946 года в городе Миссула (штат Монтана) в семье ученого-натуралиста, работавшего на министерство сельского хозяйства США.Из-за работы отца семья часто переезжала из штата в штат, и Дэвид сменил не одну школу. Решив стать художником, в 1963 году он поступил в Коркоранскую школу искусств (Вашингтон). На формирование его художественных взглядов повлияло увлечение творчеством австрийского художника-экспрессиониста Оскара Кокошки.В 1966 году Линч начал изучать живопись, скульптуру и фотографию в Пенсильванской академии изящных искусств (Филадельфия), на курсах по экспериментальному искусству увлекся мультипликацией.К этому времени относятся его первые кинематографические опыты — в 1967 году Дэвид Линч снял одноминутный анимационный фильм "Шестеро заболевают" (Six Men Getting Sick) и на 16-миллиметровой пленке полуигровой, полуанимационный "Алфавит" (The Alphabet), вошедший в один из знаменитых альманахов авангардного кино. В 1970 году вышла его анимационная картина "Бабушка".Карьера: фильмы и наградыВ 1972 году Дэвид Линч приступил к работе над первым своим полнометражным фильмом — "Человек-ластик" (Eraserhead). Картина вышла в 1977 году и сразу сделала Линча культовой фигурой. Начинающего режиссера заметил Мeл Брукс, на студии которого Линч в 1980 году поставил фильм "Человек-слон" (The Elephant Man), с участием Джона Херта, Энтони Хопкинса, Энн Бэнкрофт и Джона Гилгуда. Эта картина удостоилась номинаций на "Оскар" и "Золотой глобус", получила премию BAFTA (1981), главный приз фестиваля фантастического кино в Авориазе (1981) и "Сезар" за лучший иностранный фильм (1982).На волне успеха Линчу предложили снять третью часть "Звездных войн", но он отказался, вскоре приняв приглашение знаменитого продюсера Дино Де Лаурентиса экранизировать фантастический роман Фрэнка Герберта "Дюна" (Dune). Особого успеха фильм, вышедший в 1984 году, не имел. Тем не менее, при поддержке Де Лаурентиса в 1986 году Линч снял сюрреалистический триллер "Синий бархат" (Blue Velvet), спровоцировавший скандал на Каннском кинофестивале, где картину отказались включить в конкурс, но в итоге признанный эталонным фильмом режиссера. Фильм получил номинацию на "Оскар" за режиссуру (1987) и номинацию на "Золотой глобус" за сценарий (1987).1990 год стал для Линча триумфальным. Он получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах за криминальную драму "Дикие сердцем" (Wild at Heart), а также покорил телеаудиторию загадочным и непредсказуемым детективным сериалом "Твин Пикс" (Twin Peaks) о расследовании убийства школьницы в вымышленном идиллическом городке.Последующие годы оказались менее успешными. Сюжетная предыстория сериала "Твин Пикс" под названием "Огонь, иди за мной" (Fire Walk with Me), номинированная в Каннах в 1992 году, призов не получила. Сам сериал к этому моменту был свернут из-за упавших рейтингов. Фильм "Шоссе в никуда" (Lost Highway, 1997), наиболее таинственная и запутанная картина режиссера, в прокате провалился.В 1999 году, отойдя от привычной эстетики, Дэвид Линч выпустил классический роуд-муви "Простая история" (The Straight Story) о старике, который едет по американской глубинке к больному брату на старой газонокосилке.Но уже в 2001 году появился новый детективный триллер "Малхолланд-драйв" (Mulholland Dr.), удостоенный в Каннах приза за режиссуру; в 2002 году сам Линч возглавил жюри Каннского фестиваля; а в 2006 году на Венецианском кинофестивале была представлена его "Внутренняя империя" (Inland Empire), снятая на ручную цифровую камеру без готового сценария. После показа Линчу вручили "Золотого льва" за вклад в развитие мирового кинематографа.В 2019 году режиссеру вручили почетного “Оскара” за выдающиеся заслуги в кинематографе.ДостиженияРежиссер жил в Калифорнии, свободное время посвящал фотографии и живописи. В 1990-х — 2000-х годах он снимал рекламные ролики для модельеров Джорджо Армани и Карла Лагерфельда, а также анимационные клипы, в том числе, для музыканта- мультиинструменталиста Моби.Увлекшись электронной музыкой, Линч в 2011 году выпустил сольный альбом Crazy Clown Time.В 2005 году был основан благотворительный "Фонд Дэвида Линча для идеального образования и укрепления всеобщего мира".В 2007-2009 годах Линч объехал Европу, Латинскую Америку и Ближний Восток, рассказывая о трансцендентальной медитации, которой увлекся в 1970-е годы. В апреле 2009 года он лично представил в Москве русское издание своей книги "Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность и творчество", а также открыл две свои выставки.В 2010 году объявил о запуске программы "Операция: здоровье воина", цель которой — помочь бывшим американским военнослужащим с помощью медитации справиться с посттравматическим стрессовым расстройством.Личная жизньДэвид Линч четырежды женат. В браке с Пегги Риви родилась дочь Дженнифер (1968), в браке с Мэри Фиск — сын Остин (1982), в браке с Мэри Суини — сын Райли (1992).С 2009 года Линч был женат на актрисе Эмили Стоуфл, в 2012 году в семье родилась дочь Лула Богиня.Болезнь и смертьЛетом 2024 года Линч рассказал журналистам, что у него диагностировали эмфизему легких (хроническое заболевание, сопровождающееся тяжелой одышкой, кашлем, затруднением дыхания), теперь он не способен работать в полную силу и прикован к дому.16 января 2025 года стало известно, что Дэвид Линч скончался, не дожив четыре дня до своего 79-летия. О смерти режиссера сообщила семья на его личной страничке в Facebook (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией в России).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

