Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала уход Зурабишвили с поста президента - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/zurabishvili-1993800683.html
Захарова прокомментировала уход Зурабишвили с поста президента
Захарова прокомментировала уход Зурабишвили с поста президента - РИА Новости, 15.01.2025
Захарова прокомментировала уход Зурабишвили с поста президента
Грузия стояла на пороге гражданского противостояния на фоне проходивших в стране выборов, и экс-президент Саломе Зурабившили, покинувшая по их итогам пост,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:00:00+03:00
2025-01-15T11:00:00+03:00
в мире
тбилиси
мария захарова
михаил кавелашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992056699_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6cba38ce81901e93d7e6f037fd6cdc70.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Грузия стояла на пороге гражданского противостояния на фоне проходивших в стране выборов, и экс-президент Саломе Зурабившили, покинувшая по их итогам пост, сохраняет деструктивный настрой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Выборы в Грузии - я надеюсь, этого не произойдет - они стали буквально предвестником трагедии. Народ Грузии, страна балансировали - надеюсь, это в прошлом, хотя я вижу деструктивный настрой Зурабишвили – балансировали на лезвии гражданского противостояния", - сказала она в эфире радио Sputnik. Она также подчеркнула готовность Запада "идти напролом" для продвижения Зурабишвили, которая перестала быть президентом. Зурабишвили не признаёт легитимность действующих властей, в том числе избранного в декабре президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. До инаугурации нового президента Зурабишвили заявляла, что не уйдет с должности президента. В итоге она покинула президентский дворец 29 декабря, но в начале января представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".
https://ria.ru/20250115/batumi-1993773836.html
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992056699_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_e603f6cb5fd866b055d45760e7417bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, мария захарова, михаил кавелашвили
В мире, Тбилиси, Мария Захарова, Михаил Кавелашвили
Захарова прокомментировала уход Зурабишвили с поста президента

Захарова: Зурабишвили балансировала на лезвии гражданского противостояния

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Грузия стояла на пороге гражданского противостояния на фоне проходивших в стране выборов, и экс-президент Саломе Зурабившили, покинувшая по их итогам пост, сохраняет деструктивный настрой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выборы в Грузии - я надеюсь, этого не произойдет - они стали буквально предвестником трагедии. Народ Грузии, страна балансировали - надеюсь, это в прошлом, хотя я вижу деструктивный настрой Зурабишвили – балансировали на лезвии гражданского противостояния", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Она также подчеркнула готовность Запада "идти напролом" для продвижения Зурабишвили, которая перестала быть президентом.
Зурабишвили не признаёт легитимность действующих властей, в том числе избранного в декабре президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. До инаугурации нового президента Зурабишвили заявляла, что не уйдет с должности президента. В итоге она покинула президентский дворец 29 декабря, но в начале января представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".
Экс-премьер Грузии Георгий Гахария - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В Батуми избили экс-премьера Грузии Гахарию
Вчера, 08:46
 
В миреТбилисиМария ЗахароваМихаил Кавелашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала