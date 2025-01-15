https://ria.ru/20250115/zurabishvili-1993800683.html

Захарова прокомментировала уход Зурабишвили с поста президента

Захарова прокомментировала уход Зурабишвили с поста президента - РИА Новости, 15.01.2025

Захарова прокомментировала уход Зурабишвили с поста президента

Грузия стояла на пороге гражданского противостояния на фоне проходивших в стране выборов, и экс-президент Саломе Зурабившили, покинувшая по их итогам пост,... РИА Новости, 15.01.2025

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Грузия стояла на пороге гражданского противостояния на фоне проходивших в стране выборов, и экс-президент Саломе Зурабившили, покинувшая по их итогам пост, сохраняет деструктивный настрой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Выборы в Грузии - я надеюсь, этого не произойдет - они стали буквально предвестником трагедии. Народ Грузии, страна балансировали - надеюсь, это в прошлом, хотя я вижу деструктивный настрой Зурабишвили – балансировали на лезвии гражданского противостояния", - сказала она в эфире радио Sputnik. Она также подчеркнула готовность Запада "идти напролом" для продвижения Зурабишвили, которая перестала быть президентом. Зурабишвили не признаёт легитимность действующих властей, в том числе избранного в декабре президента Михаила Кавелашвили, инаугурация которого состоялась 29 декабря. До инаугурации нового президента Зурабишвили заявляла, что не уйдет с должности президента. В итоге она покинула президентский дворец 29 декабря, но в начале января представила журналистам новый офис в Тбилиси и заявила, что оттуда "продолжит выполнять функции президента".

https://ria.ru/20250115/batumi-1993773836.html

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в мире, тбилиси, мария захарова, михаил кавелашвили