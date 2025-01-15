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В Московском зоопарке поселилась американская норка - РИА Новости, 15.01.2025
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Хорошие новости
 
10:27 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/zoopark-1993793589.html
В Московском зоопарке поселилась американская норка
В Московском зоопарке поселилась американская норка - РИА Новости, 15.01.2025
В Московском зоопарке поселилась американская норка
Американская норка поселилась в Московском зоопарке впервые за 40 лет, нового обитателя назвали Чебурашкой за активность и любознательность, в вольере он пока... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:27:00+03:00
2025-01-15T10:27:00+03:00
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светлана акулова
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американская норка поселилась в Московском зоопарке впервые за 40 лет, нового обитателя назвали Чебурашкой за активность и любознательность, в вольере он пока живет один, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В экспозиции "Фауна России" Московского зоопарка поселился самец американской норки по имени Чебурашка. В столицу он приехал из загородного лесного хозяйства. Чебурашка быстро освоился на новом месте, успел привыкнуть к сотрудникам и посетителям. Американских норок не было в экспозиции более 40 лет. Нового обитателя поселили в личном удобном вольере с бассейном, где он может охотиться и купаться", - говорится в сообщении. Как уточнила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в тексте, Чебурашку кормят рыбой, в том числе живой, ее специально запускают в бассейн. Нередко добыча по размеру практически не отличается от самого охотника. Также хищнику дают лакомиться кусочками курицы и говядины. "Чебурашка - молодой самец черного окраса. Ему почти три года. Он весит 2,2 килограмма. В вольере зверек пока живет один. Будут ли у него в будущем соседи, покажет время", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250111/moskva-1993252772.html
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светлана акулова, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке поселилась американская норка

В Московском зоопарке впервые за 40 лет поселилась американская норка

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквАмериканская норка поселилась в Московском зоопарке
Американская норка поселилась в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москв
Американская норка поселилась в Московском зоопарке
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американская норка поселилась в Московском зоопарке впервые за 40 лет, нового обитателя назвали Чебурашкой за активность и любознательность, в вольере он пока живет один, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В экспозиции "Фауна России" Московского зоопарка поселился самец американской норки по имени Чебурашка. В столицу он приехал из загородного лесного хозяйства. Чебурашка быстро освоился на новом месте, успел привыкнуть к сотрудникам и посетителям. Американских норок не было в экспозиции более 40 лет. Нового обитателя поселили в личном удобном вольере с бассейном, где он может охотиться и купаться", - говорится в сообщении.
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Как уточнила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в тексте, Чебурашку кормят рыбой, в том числе живой, ее специально запускают в бассейн. Нередко добыча по размеру практически не отличается от самого охотника. Также хищнику дают лакомиться кусочками курицы и говядины.
"Чебурашка - молодой самец черного окраса. Ему почти три года. Он весит 2,2 килограмма. В вольере зверек пока живет один. Будут ли у него в будущем соседи, покажет время", - отмечается в сообщении.
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