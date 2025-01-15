https://ria.ru/20250115/zhitelnitsa-1993759896.html

Жительницу ЕАО осудили условно за призывы не исполнять приказы командиров

Жительницу ЕАО осудили условно за призывы не исполнять приказы командиров - РИА Новости, 15.01.2025

Жительницу ЕАО осудили условно за призывы не исполнять приказы командиров

Жительница Еврейской автономной области, публично призывавшая участников СВО не исполнять приказы командиров и отказаться от участия в боевых действиях,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T04:42:00+03:00

2025-01-15T04:42:00+03:00

2025-01-15T04:42:00+03:00

россия

еврейская автономная область

украина

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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Жительница Еврейской автономной области, публично призывавшая участников СВО не исполнять приказы командиров и отказаться от участия в боевых действиях, осуждена на три года условно за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, сообщает УФСБ России по автономии. По данным управления, жительница автономии, имея негативное отношении к государственной политике страны, разместила в популярной социальной сети обращение к военнослужащим ВС РФ - участникам специальной военной операции на Украине с призывами не исполнять приказы начальников и отказаться от участия в боевых действиях, то есть совершить преступление. "Решением Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280.4 УК РФ… Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в средствах массовой информации, в том числе в сети интернет, на срок два года", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240913/osuzhdenie-1972410188.html

россия

еврейская автономная область

украина

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россия, еврейская автономная область, украина