https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993860586.html

На Украине неожиданно высказались о Зеленском и России

На Украине неожиданно высказались о Зеленском и России - РИА Новости, 15.01.2025

На Украине неожиданно высказались о Зеленском и России

Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X назвала Владимира Зеленского агентом России. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:41:00+03:00

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2025-01-15T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X назвала Владимира Зеленского агентом России."Зеленский — российский агент. Он посылает пилотов и инженеров в пехоту. Они просят о помощи. F-16 останутся на земле. Летать будет некому", — написала она.Во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в свою очередь сообщал, что в пехоту также переводят специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому. В генштабе ВСУ во вторник назвали решение о переводе отдельных категорий личного состава военно-воздушных сил Украины в пехоту вынужденным шагом.В октябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс официально подтвердил, что страна поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. В ноябре Дания сообщила о передаче Украине шести истребителей F-16.При этом начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что полученные F-16 не могут соревноваться в воздушных боях с технологичными российскими самолетами.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993851902.html

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

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