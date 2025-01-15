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На Украине неожиданно высказались о Зеленском и России - РИА Новости, 15.01.2025
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15:41 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993860586.html
На Украине неожиданно высказались о Зеленском и России
На Украине неожиданно высказались о Зеленском и России - РИА Новости, 15.01.2025
На Украине неожиданно высказались о Зеленском и России
Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X назвала Владимира Зеленского агентом России. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:41:00+03:00
2025-01-15T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X назвала Владимира Зеленского агентом России."Зеленский — российский агент. Он посылает пилотов и инженеров в пехоту. Они просят о помощи. F-16 останутся на земле. Летать будет некому", — написала она.Во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в свою очередь сообщал, что в пехоту также переводят специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому. В генштабе ВСУ во вторник назвали решение о переводе отдельных категорий личного состава военно-воздушных сил Украины в пехоту вынужденным шагом.В октябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс официально подтвердил, что страна поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. В ноябре Дания сообщила о передаче Украине шести истребителей F-16.При этом начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что полученные F-16 не могут соревноваться в воздушных боях с технологичными российскими самолетами.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993851902.html
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в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, ллойд остин, верховная рада украины, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Верховная Рада Украины, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, F-16
На Украине неожиданно высказались о Зеленском и России

Журналистка Панченко назвала Зеленского российским агентом

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X назвала Владимира Зеленского агентом России.
"Зеленский — российский агент. Он посылает пилотов и инженеров в пехоту. Они просят о помощи. F-16 останутся на земле. Летать будет некому", — написала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"Кровавая бойня". В Раде раскрыли роль Зеленского для Европы
Вчера, 15:04
Во вторник депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВС Украины в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в свою очередь сообщал, что в пехоту также переводят специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому. В генштабе ВСУ во вторник назвали решение о переводе отдельных категорий личного состава военно-воздушных сил Украины в пехоту вынужденным шагом.
В октябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс официально подтвердил, что страна поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. В ноябре Дания сообщила о передаче Украине шести истребителей F-16.
При этом начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что полученные F-16 не могут соревноваться в воздушных боях с технологичными российскими самолетами.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом
Вчера, 08:00
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
 
В миреУкраинаРоссияГерманияВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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