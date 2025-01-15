https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993860080.html
Зеленский подписал закон о постановке 17-летних на учет призывников
Зеленский подписал закон о постановке 17-летних на учет призывников - РИА Новости, 15.01.2025
Зеленский подписал закон о постановке 17-летних на учет призывников
Владимир Зеленский подписал закон, по которому 17-летние молодые люди обязаны самостоятельно становиться на учет призывников на Украине, сообщили в среду в... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:40:00+03:00
2025-01-15T15:40:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, по которому 17-летние молодые люди обязаны самостоятельно становиться на учет призывников на Украине, сообщили в среду в Верховной раде. В начале октября 2024 года кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете. "Зеленский подписал закон, согласно которому ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов: с помощью электронного кабинета; личного прибытия в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рады. По данным пресс-службы парламента, также законопроект продлевает до 1 марта возможность для впервые самовольно оставивших часть добровольно вернуться в ВСУ. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук 9 января сообщила, что Рада поддержала законопроект, предлагающий до 1 марта продлить срок добровольного возвращения в ВСУ для военнослужащих, оставивших свои части. В конце ноября Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число военнообязанных, не желающих идти в армию, растет. Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
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в мире, украина, владимир зеленский, ирина верещук, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ирина Верещук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал закон о постановке 17-летних на учет призывников
Зеленский подписал закон, обязывающий 17-летних становиться на учет призывников
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, по которому 17-летние молодые люди обязаны самостоятельно становиться на учет призывников на Украине, сообщили в среду в Верховной раде.
В начале октября 2024 года кабмин Украины
внес в Верховную раду
законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.
"Зеленский подписал закон, согласно которому ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов: с помощью электронного кабинета; личного прибытия в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рады.
По данным пресс-службы парламента, также законопроект продлевает до 1 марта возможность для впервые самовольно оставивших часть добровольно вернуться в ВСУ
.
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук
9 января сообщила, что Рада поддержала законопроект, предлагающий до 1 марта продлить срок добровольного возвращения в ВСУ для военнослужащих, оставивших свои части.
В конце ноября Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число военнообязанных, не желающих идти в армию, растет.
Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.