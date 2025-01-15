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Зеленский сделал заявление о массированных ракетных ударах по Украине - РИА Новости, 15.01.2025
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12:37 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993818948.html
Зеленский сделал заявление о массированных ракетных ударах по Украине
Зеленский сделал заявление о массированных ракетных ударах по Украине - РИА Новости, 15.01.2025
Зеленский сделал заявление о массированных ракетных ударах по Украине
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал массированные ракетные удары по Украине утром 15 января. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:37:00+03:00
2025-01-15T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал массированные ракетные удары по Украине утром 15 января."Очередной российский массированный удар &lt;…&gt; Среди целей — газовая инфраструктура и энергетические объекты", — написал он.Зеленский также вновь призвал западных союзников предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, добавив, что они до сих пор не выполнили свои обещания."Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и на встрече на базе Рамштайн сделали обещания, которые до сих пор не выполнили", — пожаловался украинский политик.В среду в Минобороны сообщило, что российские вооруженные силы утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.
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в мире, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, нато, россия
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, НАТО, Россия
Зеленский сделал заявление о массированных ракетных ударах по Украине

Зеленский заявил о массированных удара по инфраструктуре Украины

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал массированные ракетные удары по Украине утром 15 января.
«
"Очередной российский массированный удар <…> Среди целей — газовая инфраструктура и энергетические объекты", — написал он.
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Зеленский также вновь призвал западных союзников предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, добавив, что они до сих пор не выполнили свои обещания.
«
"Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и на встрече на базе Рамштайн сделали обещания, которые до сих пор не выполнили", — пожаловался украинский политик.
В среду в Минобороны сообщило, что российские вооруженные силы утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.
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