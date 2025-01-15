https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993818948.html

Зеленский сделал заявление о массированных ракетных ударах по Украине

Зеленский сделал заявление о массированных ракетных ударах по Украине - РИА Новости, 15.01.2025

Зеленский сделал заявление о массированных ракетных ударах по Украине

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал массированные ракетные удары по Украине утром 15 января. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:37:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал массированные ракетные удары по Украине утром 15 января."Очередной российский массированный удар <…> Среди целей — газовая инфраструктура и энергетические объекты", — написал он.Зеленский также вновь призвал западных союзников предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, добавив, что они до сих пор не выполнили свои обещания."Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и на встрече на базе Рамштайн сделали обещания, которые до сих пор не выполнили", — пожаловался украинский политик.В среду в Минобороны сообщило, что российские вооруженные силы утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.

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в мире, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, нато, россия