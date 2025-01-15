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"Вариантов мало". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
"Вариантов мало". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 15.01.2025
"Вариантов мало". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
У Владимира Зеленского осталось мало вариантов по сохранению своей власти на фоне сокращения числа союзников, пишет аналитик Центра геостратегических... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:01:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. У Владимира Зеленского осталось мало вариантов по сохранению своей власти на фоне сокращения числа союзников, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."У Зеленского осталось мало вариантов. На Украине у него заканчиваются союзники, а Запад дает все яснее понять, что заинтересован в его замене", — говорится в материале.Как указал обозреватель, Зеленский пытается не позволить бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному прийти к власти в стране, поэтому он пытается сохранить на своей стороне оставшихся сторонников.Как сообщило в январе украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники, Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок — при условии, что экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, брикс
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, БРИКС
"Вариантов мало". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
IB: у Зеленского осталось мало вариантов на фоне сокращения числа союзников