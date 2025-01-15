https://ria.ru/20250115/zelenskij-1993918572.html

Зеленский подписал закон о базовой военной подготовке для женщин

Зеленский подписал закон о базовой военной подготовке для женщин - РИА Новости, 15.01.2025

Зеленский подписал закон о базовой военной подготовке для женщин

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил о том, что Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий женщинам проходить базовую военную подготовку и... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T21:38:00+03:00

2025-01-15T21:38:00+03:00

2025-01-15T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил о том, что Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на учет военнообязанных только по их желанию. Парламент Украины 3 декабря 2024 года принял за основу проект закона, согласно которому женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут ставить на воинский учет. Согласно документу, женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание проходить базовую военную службу, перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению будут браться на военный учет призывников, а в дальнейшем на учет военнообязанных. "Зеленский подписал законопроект №12076 о базовой военной подготовке... Правка в этом законе гарантирует для женщин прохождение базовой военной подготовки только добровольно и после того - чтобы ставили на воинский учет тоже исключительно добровольно", - написал депутат Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он добавил, что также юноши, которым сейчас исполняется 18 лет за рубежом, могут стать на учет, не приезжая в Украину. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор его действие неоднократно продлевалось.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241109/ukraina-1982856504.html

https://ria.ru/20241209/pravda-1988066561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины