Зеленский подписал закон о базовой военной подготовке для женщин
Депутат Рады Гончаренко: женщины будут вставать на воинский учет по желанию
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащая Украинской армии
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащая Украинской армии . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил о том, что Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий женщинам проходить базовую военную подготовку и становиться на учет военнообязанных только по их желанию.
Парламент Украины 3 декабря 2024 года принял за основу проект закона, согласно которому женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут ставить на воинский учет. Согласно документу, женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание проходить базовую военную службу, перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению будут браться на военный учет призывников, а в дальнейшем на учет военнообязанных.
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"Зеленский подписал законопроект №12076 о базовой военной подготовке... Правка в этом законе гарантирует для женщин прохождение базовой военной подготовки только добровольно и после того - чтобы ставили на воинский учет тоже исключительно добровольно", - написал депутат Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также юноши, которым сейчас исполняется 18 лет за рубежом, могут стать на учет, не приезжая в Украину.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор его действие неоднократно продлевалось.
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