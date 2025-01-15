https://ria.ru/20250115/zelenskij-1993884979.html

Зеленский вновь заговорил о военном контингенте на Украине

Зеленский вновь заговорил о военном контингенте на Украине - РИА Новости, 15.01.2025

Зеленский вновь заговорил о военном контингенте на Украине

Владимир Зеленский снова заговорил о возможном размещении на Украине западного военного контингента, что в Москве ранее назвали фактической оккупацией этой... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:27:00+03:00

2025-01-15T17:27:00+03:00

2025-01-15T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский снова заговорил о возможном размещении на Украине западного военного контингента, что в Москве ранее назвали фактической оккупацией этой страны. "Мы проговариваем с французской стороной касаемо европейского контингента на территории Украины, пока это довольно общие вещи. Мы поддерживаем, что контингент тех или иных стран наших союзников, стратегических партнеров может стать частью гарантий безопасности", - сказал Зеленский в среду на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Дональдом Туском. Ее транслировал YouTube-канал офиса Зеленского. По его словам, вопрос размещения иностранного военного контингента обсуждался и с балтийскими партнерами Украины. При этом Зеленский не хочет, чтобы это было единственной гарантией безопасности для Украины. "Нужно иметь полностью карту гарантий безопасности для Украины, где частью может быть военный контингент. Вопросы, какой это контингент, какие страны, какой количественный, качественный состав и, где они расположены... Не витринная история, а реальный контингент. Шаг назад до контингента - это могут быть и должны быть инструктора с большой программой обучения, тренировок наших ребят, наших войск на нашей территории", - добавил Зеленский. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20250115/tusk-1993872729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, франция, владимир зеленский, дональд туск, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)