https://ria.ru/20250115/zdravookhranenie-1993787566.html
Россия и Вьетнам придают большое значение сотрудничеству в здравоохранении
Россия и Вьетнам придают большое значение сотрудничеству в здравоохранении - РИА Новости, 15.01.2025
Россия и Вьетнам придают большое значение сотрудничеству в здравоохранении
Россия и Вьетнам придают большое значение развитию сотрудничества в здравоохранении, включая поставки лекарств и подготовку кадров, говорится в совместном... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:07:00+03:00
2025-01-15T10:07:00+03:00
2025-01-15T10:29:00+03:00
здоровье - общество
россия
вьетнам
михаил мишустин
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам придают большое значение развитию сотрудничества в здравоохранении, включая поставки лекарств и подготовку кадров, говорится в совместном коммюнике по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. "Большое значение придается развитию сотрудничества в области здравоохранения, включая поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов, подготовку кадров, ядерную медицину и другие темы, представляющие взаимный интерес", - указано в документе. Как отмечено в коммюнике, стороны также намерены продолжить всемерное содействие деятельности совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра, который играет важнейшую роль в развитии двустороннего научно-технологического сотрудничества. -0-
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993775818.html
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здоровье - общество, россия, вьетнам, михаил мишустин
Здоровье - Общество, Россия, Вьетнам, Михаил Мишустин
Россия и Вьетнам придают большое значение сотрудничеству в здравоохранении
РФ и Вьетнам считают важным развитие сотрудничества в здравоохранении
ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам придают большое значение развитию сотрудничества в здравоохранении, включая поставки лекарств и подготовку кадров, говорится в совместном коммюнике по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам.
"Большое значение придается развитию сотрудничества в области здравоохранения, включая поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов, подготовку кадров, ядерную медицину и другие темы, представляющие взаимный интерес", - указано в документе.
Как отмечено в коммюнике, стороны также намерены продолжить всемерное содействие деятельности совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра, который играет важнейшую роль в развитии двустороннего научно-технологического сотрудничества. -0-