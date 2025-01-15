https://ria.ru/20250115/zdravookhranenie-1993787566.html

Россия и Вьетнам придают большое значение сотрудничеству в здравоохранении

Россия и Вьетнам придают большое значение сотрудничеству в здравоохранении - РИА Новости, 15.01.2025

Россия и Вьетнам придают большое значение сотрудничеству в здравоохранении

Россия и Вьетнам придают большое значение развитию сотрудничества в здравоохранении, включая поставки лекарств и подготовку кадров, говорится в совместном... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T10:07:00+03:00

2025-01-15T10:07:00+03:00

2025-01-15T10:29:00+03:00

здоровье - общество

россия

вьетнам

михаил мишустин

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия и Вьетнам придают большое значение развитию сотрудничества в здравоохранении, включая поставки лекарств и подготовку кадров, говорится в совместном коммюнике по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам. "Большое значение придается развитию сотрудничества в области здравоохранения, включая поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов, подготовку кадров, ядерную медицину и другие темы, представляющие взаимный интерес", - указано в документе. Как отмечено в коммюнике, стороны также намерены продолжить всемерное содействие деятельности совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра, который играет важнейшую роль в развитии двустороннего научно-технологического сотрудничества. -0-

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россия

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2025

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здоровье - общество, россия, вьетнам, михаил мишустин