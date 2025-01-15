https://ria.ru/20250115/zarnitsa-1993867195.html

Путин поддержал идею проведения всероссийской семейной "Зарницы"

Путин поддержал идею проведения всероссийской семейной "Зарницы" - РИА Новости, 15.01.2025

Путин поддержал идею проведения всероссийской семейной "Зарницы"

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение заместителя министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники отечества" Анны Цивилевой по совершенствованию... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:01:00+03:00

2025-01-15T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение заместителя министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники отечества" Анны Цивилевой по совершенствованию работы с ветеранами СВО и проведению всероссийской семейной "Зарницы"."Хорошее предложение, обязательно проработаем. И, конечно, все это заслуживает поддержки. Поработаем все вместе", - сказал Путин в ходе заседания Российского оргкомитета "Победа".В рамках заседания Цивилева предложила в Год защитника Отечества провести комплекс мероприятий, который охватит сразу все регионы России, семейную "Зарницу", наставниками которой станут ветераны СВО."Ее основой станут передача традиционных ценностей, знаний культуры, истории нашей страны, своей родословной от старших поколений к младшим. Участники продемонстрируют не только физическую подготовку, но и эрудицию, креативность, готовность прийти на помощь. Наставниками же и тренерами команд станут наши герои специальной военной операции, наши ветераны. И конкурс предлагается сделать ежегодным", - отметила Цивилева.Она добавила, что свою эффективность показала реабилитация через спорт. По ее словам, в марте текущего года в Ханты-Мансийском округе - Югре впервые пройдет "Кубок Защитников Отечества" по зимним видам спорта. Цивилева уточнила, что всего в паралимпийском движении сейчас задействовано порядка 2,5 тысяч ветеранов."Уверена, что и ветеранов СВО, и их семьи нужно активно привлекать к подготовке предстоящих праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы, и участию в них", - заключила замминистра.

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

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общество, россия, владимир путин, сво