Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею проведения всероссийской семейной "Зарницы" - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 15.01.2025 (обновлено: 16:29 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/zarnitsa-1993867195.html
Путин поддержал идею проведения всероссийской семейной "Зарницы"
Путин поддержал идею проведения всероссийской семейной "Зарницы" - РИА Новости, 15.01.2025
Путин поддержал идею проведения всероссийской семейной "Зарницы"
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение заместителя министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники отечества" Анны Цивилевой по совершенствованию... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:01:00+03:00
2025-01-15T16:29:00+03:00
общество
россия
владимир путин
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912593004_0:272:3064:1996_1920x0_80_0_0_8dd5f06a77994637821343f79471899b.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение заместителя министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники отечества" Анны Цивилевой по совершенствованию работы с ветеранами СВО и проведению всероссийской семейной "Зарницы"."Хорошее предложение, обязательно проработаем. И, конечно, все это заслуживает поддержки. Поработаем все вместе", - сказал Путин в ходе заседания Российского оргкомитета "Победа".В рамках заседания Цивилева предложила в Год защитника Отечества провести комплекс мероприятий, который охватит сразу все регионы России, семейную "Зарницу", наставниками которой станут ветераны СВО."Ее основой станут передача традиционных ценностей, знаний культуры, истории нашей страны, своей родословной от старших поколений к младшим. Участники продемонстрируют не только физическую подготовку, но и эрудицию, креативность, готовность прийти на помощь. Наставниками же и тренерами команд станут наши герои специальной военной операции, наши ветераны. И конкурс предлагается сделать ежегодным", - отметила Цивилева.Она добавила, что свою эффективность показала реабилитация через спорт. По ее словам, в марте текущего года в Ханты-Мансийском округе - Югре впервые пройдет "Кубок Защитников Отечества" по зимним видам спорта. Цивилева уточнила, что всего в паралимпийском движении сейчас задействовано порядка 2,5 тысяч ветеранов."Уверена, что и ветеранов СВО, и их семьи нужно активно привлекать к подготовке предстоящих праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы, и участию в них", - заключила замминистра.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
https://ria.ru/20250115/putin-1993853359.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912593004_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b33a5fea6d12053b9207d57ed6efc34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, сво
Общество, Россия, Владимир Путин, СВО
Путин поддержал идею проведения всероссийской семейной "Зарницы"

Путин поддержал идею Цивилевой о проведении всероссийской семейной "Зарницы"

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУчастники военно-спортивной игры "Зарница 2.0: Время Героев!" в Белгородской области
Участники военно-спортивной игры Зарница 2.0: Время Героев! в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Участники военно-спортивной игры "Зарница 2.0: Время Героев!" в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение заместителя министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники отечества" Анны Цивилевой по совершенствованию работы с ветеранами СВО и проведению всероссийской семейной "Зарницы".
"Хорошее предложение, обязательно проработаем. И, конечно, все это заслуживает поддержки. Поработаем все вместе", - сказал Путин в ходе заседания Российского оргкомитета "Победа".
Путин о выплатах фронтовикам ВОВ, их вдовам, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
Вчера, 14:59
В рамках заседания Цивилева предложила в Год защитника Отечества провести комплекс мероприятий, который охватит сразу все регионы России, семейную "Зарницу", наставниками которой станут ветераны СВО.
"Ее основой станут передача традиционных ценностей, знаний культуры, истории нашей страны, своей родословной от старших поколений к младшим. Участники продемонстрируют не только физическую подготовку, но и эрудицию, креативность, готовность прийти на помощь. Наставниками же и тренерами команд станут наши герои специальной военной операции, наши ветераны. И конкурс предлагается сделать ежегодным", - отметила Цивилева.
Она добавила, что свою эффективность показала реабилитация через спорт. По ее словам, в марте текущего года в Ханты-Мансийском округе - Югре впервые пройдет "Кубок Защитников Отечества" по зимним видам спорта. Цивилева уточнила, что всего в паралимпийском движении сейчас задействовано порядка 2,5 тысяч ветеранов.
"Уверена, что и ветеранов СВО, и их семьи нужно активно привлекать к подготовке предстоящих праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы, и участию в них", - заключила замминистра.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин рассказал о претендентах на звание "Город трудовой доблести"
Вчера, 15:08
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала