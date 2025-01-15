https://ria.ru/20250115/zalozhniki-1993928194.html

В Катаре рассказали, кого из заложников освободят на первом этапе

В Катаре рассказали, кого из заложников освободят на первом этапе - РИА Новости, 15.01.2025

В Катаре рассказали, кого из заложников освободят на первом этапе

Два израильских заложника с гражданством России не попадут в первую группу освобождаемых по сделке о перемирии в палестинском секторе Газа, если не... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T23:37:00+03:00

2025-01-15T23:37:00+03:00

2025-01-15T23:37:00+03:00

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Два израильских заложника с гражданством России не попадут в первую группу освобождаемых по сделке о перемирии в палестинском секторе Газа, если не соответствуют критериям, на первом этапе будут освобождены женщины, раненые и люди старше 50 лет, россияне, сказал РИА Новости официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "На первом этапе будут освобождены израильские заложники - женщины, больные, раненые и люди старше 50 лет. Если заложники с гражданством России не соответствуют этим критериям, они не попадут в первую группу освобождаемых", - отметил аль-Ансари. Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Оно предусматривает, что на первом этапе в 42 дня свободу получат 33 израильских заложника, включая военных и гражданских женщин. В секторе Газа до сих пор удерживаются в заложниках обладающие российским гражданством Александр Труфанов, который проходил службу в ЦАХАЛ, а также сын российской гражданки, уроженец Донецка Максим Харкин.

https://ria.ru/20250115/gaza-1993920979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, катар, россия, египет, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024