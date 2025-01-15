В Катаре рассказали, кого из заложников освободят на первом этапе
МИД Катара о заложниках: сначала освободят женщин, раненых и людей старше 50 лет
© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа. Архивное фото
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Два израильских заложника с гражданством России не попадут в первую группу освобождаемых по сделке о перемирии в палестинском секторе Газа, если не соответствуют критериям, на первом этапе будут освобождены женщины, раненые и люди старше 50 лет, россияне, сказал РИА Новости официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
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"На первом этапе будут освобождены израильские заложники - женщины, больные, раненые и люди старше 50 лет. Если заложники с гражданством России не соответствуют этим критериям, они не попадут в первую группу освобождаемых", - отметил аль-Ансари.
Ранее премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Оно предусматривает, что на первом этапе в 42 дня свободу получат 33 израильских заложника, включая военных и гражданских женщин.
В секторе Газа до сих пор удерживаются в заложниках обладающие российским гражданством Александр Труфанов, который проходил службу в ЦАХАЛ, а также сын российской гражданки, уроженец Донецка Максим Харкин.