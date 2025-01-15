https://ria.ru/20250115/zalozhniki-1993911219.html
Заложники в Газе будут освобождены после достижения сделки, заявил Трамп
Заложники в Газе будут освобождены после достижения сделки, заявил Трамп - РИА Новости, 15.01.2025
Заложники в Газе будут освобождены после достижения сделки, заявил Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники в секторе Газа будут вскоре освобождены. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:12:00+03:00
2025-01-15T20:12:00+03:00
2025-01-15T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники в секторе Газа будут вскоре освобождены."У нас есть сделка по заложникам на Ближнем Востоке. Они вскоре будут освобождены", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что палестинское движение ХАМАС передало посредникам согласие на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дональд трамп, сша, сектор газа, ближний восток, хамас
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Дональд Трамп, США, Сектор Газа, Ближний Восток, ХАМАС
Заложники в Газе будут освобождены после достижения сделки, заявил Трамп
Трамп заявил, что заложников в Газе освободят вскоре после достижения сделки