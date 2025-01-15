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Заложники в Газе будут освобождены после достижения сделки, заявил Трамп - РИА Новости, 15.01.2025
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20:12 15.01.2025 (обновлено: 20:22 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/zalozhniki-1993911219.html
Заложники в Газе будут освобождены после достижения сделки, заявил Трамп
Заложники в Газе будут освобождены после достижения сделки, заявил Трамп - РИА Новости, 15.01.2025
Заложники в Газе будут освобождены после достижения сделки, заявил Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники в секторе Газа будут вскоре освобождены. РИА Новости, 15.01.2025
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в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
дональд трамп
сша
сектор газа
ближний восток
хамас
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники в секторе Газа будут вскоре освобождены."У нас есть сделка по заложникам на Ближнем Востоке. Они вскоре будут освобождены", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что палестинское движение ХАМАС передало посредникам согласие на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.
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сша
сектор газа
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дональд трамп, сша, сектор газа, ближний восток, хамас
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Дональд Трамп, США, Сектор Газа, Ближний Восток, ХАМАС
Заложники в Газе будут освобождены после достижения сделки, заявил Трамп

Трамп заявил, что заложников в Газе освободят вскоре после достижения сделки

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники в секторе Газа будут вскоре освобождены.
«
"У нас есть сделка по заложникам на Ближнем Востоке. Они вскоре будут освобождены", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что палестинское движение ХАМАС передало посредникам согласие на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе, сообщило Al Qahera News
Вчера, 19:39
 
В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Дональд ТрампСШАСектор ГазаБлижний ВостокХАМАС
 
 
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