https://ria.ru/20250115/zalozhniki-1993911219.html

Заложники в Газе будут освобождены после достижения сделки, заявил Трамп

Заложники в Газе будут освобождены после достижения сделки, заявил Трамп - РИА Новости, 15.01.2025

Заложники в Газе будут освобождены после достижения сделки, заявил Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники в секторе Газа будут вскоре освобождены. РИА Новости, 15.01.2025

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что израильские заложники в секторе Газа будут вскоре освобождены."У нас есть сделка по заложникам на Ближнем Востоке. Они вскоре будут освобождены", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что палестинское движение ХАМАС передало посредникам согласие на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.

https://ria.ru/20250115/gaza-1993908148.html

сша

сектор газа

ближний восток

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Наталья Макарова

в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, дональд трамп, сша, сектор газа, ближний восток, хамас