https://ria.ru/20250115/zaderzhanie-1993928535.html

В США задержали еще двоих подозреваемых в поджогах в Лос-Анджелесе

В США задержали еще двоих подозреваемых в поджогах в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 15.01.2025

В США задержали еще двоих подозреваемых в поджогах в Лос-Анджелесе

Еще два человека задержаны за поджоги в Лос-Анджелесе на фоне пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния вторую неделю, сообщает телеканал ABC News РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T23:44:00+03:00

2025-01-15T23:44:00+03:00

2025-01-15T23:44:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Еще два человека задержаны за поджоги в Лос-Анджелесе на фоне пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния вторую неделю, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на правоохранителей. Ранее глава полицейского департамента округа Джим Макдоннелл сообщил о задержании трех человек по подозрению в поджоге в воскресенье и понедельник. "Два человека были задержаны за поджог в двух несвязанных инцидентах за зоной пожара", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на местный полицейский департамент. Задержанная во вторник ночью женщина подожгла мусор, позднее заявив правоохранителям, что любит сеять хаос и разрушение. Мужчина, попавший к правоохранителям в среду в связи с поджогом дерева, оправдывался, что просто любит запах горящих листьев. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

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Наталья Макарова

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