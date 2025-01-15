https://ria.ru/20250115/zabelin-1993835329.html
Почти 270 тыс звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье
Почти 270 тыс звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье - РИА Новости, 15.01.2025
Почти 270 тыс звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье
Порядка 270 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье в 2024 году, что на 76,2 тысячи больше, чем годом ранее, сообщил министр... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:52:00+03:00
2025-01-15T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Порядка 270 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье в 2024 году, что на 76,2 тысячи больше, чем годом ранее, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Позвонив на горячую линию главного врача, житель может оперативно получить ответ на волнующий вопрос, а руководитель медицинской организации при необходимости принять организационное решение. Всего в прошлом году на горячую линию поступило почти 270 тысяч звонков", - сказал Забелин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы минздрава региона. Жители Московской области могут обратиться на горячую линию главного врача и задать интересующие вопросы, оставить отзыв или предложения. По данным ведомства, в 2023 году на горячую линию поступило на 76,2 тысячи звонков меньше, чем в 2024 году.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 270 тыс звонков поступило на горячую линию главврача в Подмосковье
Забелин: почти 270 тыс звонков поступило на горячую линию главврача Подмосковья
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Порядка 270 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье в 2024 году, что на 76,2 тысячи больше, чем годом ранее, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Позвонив на горячую линию главного врача, житель может оперативно получить ответ на волнующий вопрос, а руководитель медицинской организации при необходимости принять организационное решение. Всего в прошлом году на горячую линию поступило почти 270 тысяч звонков", - сказал Забелин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы минздрава региона.
Жители Московской области могут обратиться на горячую линию главного врача и задать интересующие вопросы, оставить отзыв или предложения.
По данным ведомства, в 2023 году на горячую линию поступило на 76,2 тысячи звонков меньше, чем в 2024 году.