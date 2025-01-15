https://ria.ru/20250115/zabelin-1993828913.html
Почти 700 жителей Подмосковья стали почетными донорами в 2024 году
Почти 700 жителей Подмосковья стали почетными донорами в 2024 году - РИА Новости, 15.01.2025
Почти 700 жителей Подмосковья стали почетными донорами в 2024 году
Звание "Почетный донор России" в 2024 году получили 689 жителей Подмосковья, регулярно сдающих кровь и ее компоненты на безвозмездной основе, сообщил министр... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:14:00+03:00
2025-01-15T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Звание "Почетный донор России" в 2024 году получили 689 жителей Подмосковья, регулярно сдающих кровь и ее компоненты на безвозмездной основе, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Наш регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами благодаря отзывчивым людям. Так, в прошлом году в Подмосковье заготовили на 1,4 тонны больше, чем в 2023. Кроме того, в 2024 году года звание "Почетный донор России" получили 689 человек, регулярно сдающих кровь и ее компоненты на безвозмездной основе", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. В ведомстве напомнили, что жители Московской области могут сдать кровь и ее компоненты в учреждениях службы крови, а также во время выездных донорских акций.
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московская область (подмосковье), донорство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Донорство
Почти 700 жителей Подмосковья стали почетными донорами в 2024 году
Забелин: звание "Почетный донор России" получили 689 жителей Подмосковья
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Звание "Почетный донор России" в 2024 году получили 689 жителей Подмосковья, регулярно сдающих кровь и ее компоненты на безвозмездной основе, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Наш регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами благодаря отзывчивым людям. Так, в прошлом году в Подмосковье заготовили на 1,4 тонны больше, чем в 2023. Кроме того, в 2024 году года звание "Почетный донор России" получили 689 человек, регулярно сдающих кровь и ее компоненты на безвозмездной основе", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В ведомстве напомнили, что жители Московской области могут сдать кровь и ее компоненты в учреждениях службы крови, а также во время выездных донорских акций.