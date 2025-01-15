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Курс юаня перешел к снижению - РИА Новости, 15.01.2025
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13:35 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/yuan-1993832131.html
Курс юаня перешел к снижению
Курс юаня перешел к снижению - РИА Новости, 15.01.2025
Курс юаня перешел к снижению
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды перешел к легкому снижению, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:35:00+03:00
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экономика
московская биржа
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости/Прайм. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды перешел к легкому снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск терял 3 копейки, до 13,91 рубля. В первые минуты торгов юань максимально повышался до 13,998 рубля.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс юаня перешел к снижению

Курс юаня в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости/Прайм. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды перешел к легкому снижению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск терял 3 копейки, до 13,91 рубля.
В первые минуты торгов юань максимально повышался до 13,998 рубля.
 
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