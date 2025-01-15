https://ria.ru/20250115/yuan-1993832131.html

Курс юаня перешел к снижению

Курс юаня перешел к снижению - РИА Новости, 15.01.2025

Курс юаня перешел к снижению

Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды перешел к легкому снижению, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:35:00+03:00

2025-01-15T13:35:00+03:00

2025-01-15T13:35:00+03:00

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953907804_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_b6dd125da291cb376696d5b2ff5e3d6a.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости/Прайм. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды перешел к легкому снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск терял 3 копейки, до 13,91 рубля. В первые минуты торгов юань максимально повышался до 13,998 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа