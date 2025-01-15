https://ria.ru/20250115/yaponchik-1993916829.html
Защита намерена обжаловать заочный приговор организатору убийства Япончика
Защита намерена обжаловать заочный приговор организатору убийства Япончика - РИА Новости, 15.01.2025
Защита намерена обжаловать заочный приговор организатору убийства Япончика
Защита Ильи Симонии, заочно приговоренного в среду к 21 году за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), обжалует решение... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:15:00+03:00
2025-01-15T21:15:00+03:00
2025-01-15T21:40:00+03:00
происшествия
вячеслав иваньков
московская область (подмосковье)
москва
каха газзаев
московский городской суд
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Защита Ильи Симонии, заочно приговоренного в среду к 21 году за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), обжалует решение суда, представитель семьи Иванькова, в свою очередь, доволен приговором, сообщили РИА Новости адвокаты, которые предпочли не называть своих имен."Конечно, обжалуем", - заявил адвокат Симонии, назначенный представлять его интересы.Представитель семьи Иванькова, в свою очередь, отметил, что приговором доволен, обжаловать его нет необходимости.Мосгорсуд в среду признал Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья, организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию — к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится и сам Симония.
https://ria.ru/20240805/prigovor--1964211740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав иваньков, московская область (подмосковье), москва, каха газзаев, московский городской суд
Происшествия, Вячеслав Иваньков, Московская область (Подмосковье), Москва, Каха Газзаев, Московский городской суд
Защита намерена обжаловать заочный приговор организатору убийства Япончика
Адвокаты: защита обжалует приговор организатору убийства Япончика Илье Симонии
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Защита Ильи Симонии, заочно приговоренного в среду к 21 году за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), обжалует решение суда, представитель семьи Иванькова, в свою очередь, доволен приговором, сообщили РИА Новости адвокаты, которые предпочли не называть своих имен.
"Конечно, обжалуем", - заявил адвокат Симонии, назначенный представлять его интересы.
Представитель семьи Иванькова, в свою очередь, отметил, что приговором доволен, обжаловать его нет необходимости.
Мосгорсуд
в среду признал Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья
, организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева
, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.
Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве
, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.
Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию — к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.
Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится и сам Симония.