https://ria.ru/20250115/yaponchik-1993916829.html

Защита намерена обжаловать заочный приговор организатору убийства Япончика

Защита намерена обжаловать заочный приговор организатору убийства Япончика - РИА Новости, 15.01.2025

Защита намерена обжаловать заочный приговор организатору убийства Япончика

Защита Ильи Симонии, заочно приговоренного в среду к 21 году за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), обжалует решение... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T21:15:00+03:00

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2025-01-15T21:40:00+03:00

происшествия

вячеслав иваньков

московская область (подмосковье)

москва

каха газзаев

московский городской суд

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Защита Ильи Симонии, заочно приговоренного в среду к 21 году за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), обжалует решение суда, представитель семьи Иванькова, в свою очередь, доволен приговором, сообщили РИА Новости адвокаты, которые предпочли не называть своих имен."Конечно, обжалуем", - заявил адвокат Симонии, назначенный представлять его интересы.Представитель семьи Иванькова, в свою очередь, отметил, что приговором доволен, обжаловать его нет необходимости.Мосгорсуд в среду признал Симонию виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой "из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом". Подсудимый был заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый Симония, житель Подмосковья, организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии, 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию — к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство и приговорили его к 14 годам колонии строгого режима.Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится и сам Симония.

https://ria.ru/20240805/prigovor--1964211740.html

https://ria.ru/20211213/ivankov-1763170409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вячеслав иваньков, московская область (подмосковье), москва, каха газзаев, московский городской суд