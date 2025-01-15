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Мосгорсуд вынес приговор организатору убийства Япончика - РИА Новости, 15.01.2025
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16:37 15.01.2025 (обновлено: 18:13 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/yaponchik-1993873093.html
Мосгорсуд вынес приговор организатору убийства Япончика
Мосгорсуд вынес приговор организатору убийства Япончика - РИА Новости, 15.01.2025
Мосгорсуд вынес приговор организатору убийства Япончика
Мосгорсуд заочно приговорил к 21 году колонии Илью Симонию за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), передает... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:37:00+03:00
2025-01-15T18:13:00+03:00
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
каха газзаев
вячеслав иваньков
московский городской суд
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 21 году колонии Илью Симонию за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Симонии наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил решение судья.Суд признал его виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом.Прокурор в прениях просила заочно приговорить его к 24,5 годам.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию — к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении его дело выделили в отдельное производство и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится Симония.
https://ria.ru/20240805/prigovor--1964211740.html
https://ria.ru/20211213/ivankov-1763170409.html
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россия, происшествия, московская область (подмосковье), москва, каха газзаев, вячеслав иваньков, московский городской суд
Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Каха Газзаев, Вячеслав Иваньков, Московский городской суд
Мосгорсуд вынес приговор организатору убийства Япончика

Мосгорсуд заочно приговорил к 21 году колонии организатора убийства Япончика

© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 21 году колонии Илью Симонию за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Симонии наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил решение судья.
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Суд признал его виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом.
Прокурор в прениях просила заочно приговорить его к 24,5 годам.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.
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Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.
Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию — к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении его дело выделили в отдельное производство и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится Симония.
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