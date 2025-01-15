Мосгорсуд вынес приговор организатору убийства Япончика
Мосгорсуд заочно приговорил к 21 году колонии организатора убийства Япончика
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 21 году колонии Илью Симонию за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Симонии наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил решение судья.
В Москве заочно вынесли приговор киллеру, убившему Япончика
5 августа 2024, 16:18
Суд признал его виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом.
Прокурор в прениях просила заочно приговорить его к 24,5 годам.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.
Уголовное дело об убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика)
13 декабря 2021, 00:33
Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.
Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию — к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении его дело выделили в отдельное производство и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится Симония.
Заказчики и организаторы убийства Кириллова очевидны, заявили в Кремле
18 декабря 2024, 12:08