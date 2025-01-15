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Мосгорсуд вынес приговор организатору убийства Япончика

Мосгорсуд вынес приговор организатору убийства Япончика - РИА Новости, 15.01.2025

Мосгорсуд вынес приговор организатору убийства Япончика

Мосгорсуд заочно приговорил к 21 году колонии Илью Симонию за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), передает... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:37:00+03:00

2025-01-15T16:37:00+03:00

2025-01-15T18:13:00+03:00

россия

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москва

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вячеслав иваньков

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 21 году колонии Илью Симонию за организацию убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Симонии наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил решение судья.Суд признал его виновным в организации убийства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженном с разбоем, вымогательством или бандитизмом.Прокурор в прениях просила заочно приговорить его к 24,5 годам.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония организовал убийство Иванькова ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Для этого он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию и Муртази Шаданию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Япончиком, купили снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", мобильные телефоны.Выяснив, что Иваньков часто посещает ресторан "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, они выбрали для стрельбы место неподалеку. По указанию Симонии 28 июля Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил в Япончика, когда тот выходил из заведения. Пострадавший умер 9 октября от ран в больнице.Мосгорсуд приговорил Джанашию к 15 годам колонии строгого режима, Шаданию — к 16 годам. Газзаев полностью признал вину, возбужденное в отношении его дело выделили в отдельное производство и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.Бутбу и Папаву, имеющих абхазское и российское гражданство, заочно арестовали. Также в международном розыске находится Симония.

https://ria.ru/20240805/prigovor--1964211740.html

https://ria.ru/20211213/ivankov-1763170409.html

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989879439.html

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россия, происшествия, московская область (подмосковье), москва, каха газзаев, вячеслав иваньков, московский городской суд