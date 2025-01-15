https://ria.ru/20250115/yakor-1993839278.html
В Финляндии владелец танкера Eagle S не смог оспорить конфискацию якоря
В Финляндии владелец танкера Eagle S не смог оспорить конфискацию якоря - РИА Новости, 15.01.2025
В Финляндии владелец танкера Eagle S не смог оспорить конфискацию якоря
Судовладелец задержанного в Финляндии танкера Eagle S не смог оспорить в суде конфискацию принадлежащего судну якоря, сообщает в среду телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:18:00+03:00
2025-01-15T14:18:00+03:00
2025-01-15T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Судовладелец задержанного в Финляндии танкера Eagle S не смог оспорить в суде конфискацию принадлежащего судну якоря, сообщает в среду телерадиовещатель Yle. Полиция Финляндии подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи. Поднятый со дна Финского залива якорь находится в распоряжении властей. "Окружной суд Хельсинки одобрил конфискацию якоря нефтяного танкера Eagle S. Судоходная компания Caravella, владеющая танкером, требовала отменить конфискацию якоря через суд", - говорится в сообщении. Якорь был поднят со дна Финского залива 7 января, он имеет длину около 4 метров, ширину 2,5 метра и весит 11 тонн. Полиция сообщала, что длина следа волочения якоря на морском дне составляет около 100 километров. На данный момент якорь проходит техническую экспертизу. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
https://ria.ru/20250114/nato-1993679462.html
https://ria.ru/20250114/kabel-1993573846.html
https://ria.ru/20250109/tanker-1993004975.html
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в мире, финляндия, эстония, финский залив
В мире, Финляндия, Эстония, Финский залив
В Финляндии владелец танкера Eagle S не смог оспорить конфискацию якоря
Судовладелец задержанного в Финляндии танкера не смог оспорить конфискацию якоря
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Судовладелец задержанного в Финляндии танкера Eagle S не смог оспорить в суде конфискацию принадлежащего судну якоря, сообщает в среду телерадиовещатель Yle.
Полиция Финляндии
подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука
якорем перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией
и повредил четыре кабеля связи. Поднятый со дна Финского залива
якорь находится в распоряжении властей.
"Окружной суд Хельсинки
одобрил конфискацию якоря нефтяного танкера Eagle S. Судоходная компания Caravella, владеющая танкером, требовала отменить конфискацию якоря через суд", - говорится в сообщении.
Якорь был поднят со дна Финского залива 7 января, он имеет длину около 4 метров, ширину 2,5 метра и весит 11 тонн. Полиция сообщала, что длина следа волочения якоря на морском дне составляет около 100 километров. На данный момент якорь проходит техническую экспертизу.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией
.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.
Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.