https://ria.ru/20250115/yakor-1993839278.html

В Финляндии владелец танкера Eagle S не смог оспорить конфискацию якоря

В Финляндии владелец танкера Eagle S не смог оспорить конфискацию якоря - РИА Новости, 15.01.2025

В Финляндии владелец танкера Eagle S не смог оспорить конфискацию якоря

Судовладелец задержанного в Финляндии танкера Eagle S не смог оспорить в суде конфискацию принадлежащего судну якоря, сообщает в среду телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:18:00+03:00

2025-01-15T14:18:00+03:00

2025-01-15T14:18:00+03:00

в мире

финляндия

эстония

финский залив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Судовладелец задержанного в Финляндии танкера Eagle S не смог оспорить в суде конфискацию принадлежащего судну якоря, сообщает в среду телерадиовещатель Yle. Полиция Финляндии подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи. Поднятый со дна Финского залива якорь находится в распоряжении властей. "Окружной суд Хельсинки одобрил конфискацию якоря нефтяного танкера Eagle S. Судоходная компания Caravella, владеющая танкером, требовала отменить конфискацию якоря через суд", - говорится в сообщении. Якорь был поднят со дна Финского залива 7 января, он имеет длину около 4 метров, ширину 2,5 метра и весит 11 тонн. Полиция сообщала, что длина следа волочения якоря на морском дне составляет около 100 километров. На данный момент якорь проходит техническую экспертизу. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. По заявлению полиции Финляндии, судно Eagle S под флагом Островов Кука могло повредить кабели в Финском заливе. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.

https://ria.ru/20250114/nato-1993679462.html

https://ria.ru/20250114/kabel-1993573846.html

https://ria.ru/20250109/tanker-1993004975.html

финляндия

эстония

финский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, эстония, финский залив