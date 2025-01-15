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В Харькове прогремела новая серия взрывов
В Харькове прогремела новая серия взрывов - РИА Новости, 15.01.2025
В Харькове прогремела новая серия взрывов
Очередные взрывы прогремели в среду в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T07:42:00+03:00
2025-01-15T07:42:00+03:00
2025-01-15T07:43:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в среду в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство "РБК-Украина". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. "Снова слышны взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250115/korruptsiya-1993767231.html
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харьков, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремела новая серия взрывов
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела новая серия взрывов