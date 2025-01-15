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В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 15.01.2025

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в среду в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T07:21:00+03:00

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2025-01-15T07:27:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает агентство "РБК-Украина". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове слышны взрывы, вероятно, за городом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993765622.html

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харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины