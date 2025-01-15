https://ria.ru/20250115/vyplata-1993883132.html

Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты

Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты - РИА Новости, 15.01.2025

Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты

Труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты в 55 тысяч рублей к юбилею Победы, следует из указа президента России Владимира... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:21:00+03:00

2025-01-15T17:21:00+03:00

2025-01-15T17:33:00+03:00

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты в 55 тысяч рублей к юбилею Победы, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов."В связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: произвести в апреле-мае 2025 года единовременную выплату... ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в размере 55 тысяч рублей", - говорится в документы.

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

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россия, общество, владимир путин