Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
Путин подписал указ о выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в размере 80 тысяч рублей.
"Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, — по 55 тысяч рублей", — сказал он на заседании российского оргкомитета "Победа".
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Глава государства призвал делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной. В преддверии празднования 80-летия Победы он поручил региональным властям встретиться лично с ветеранами и узнать об их проблемах.
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"Я прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно недопустимы", — подчеркнул Путин.
По его словам, нужно привести в порядок памятники, братские могилы и одиночные захоронения времен войны, обеспечить их доступность и благоустройство.
Кроме того, российский лидер поддержал инициативу Минобороны наделить всех фронтовиков — участников Великой Отечественной войны званием "Почетный гражданин" региона, города или муниципалитета.
В свою очередь, глава Минобороны Андрей Белоусов уточнил, что в России осталось около семи тысяч ветеранов ВОВ.
В свою очередь, глава Минобороны Андрей Белоусов уточнил, что в России осталось около семи тысяч ветеранов ВОВ.
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