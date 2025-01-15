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Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ - РИА Новости, 15.01.2025
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14:59 15.01.2025 (обновлено: 15:50 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ - РИА Новости, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в размере 80 тысяч рублей. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:59:00+03:00
2025-01-15T15:50:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в размере 80 тысяч рублей."Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, — по 55 тысяч рублей", — сказал он на заседании российского оргкомитета "Победа".Глава государства призвал делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной. В преддверии празднования 80-летия Победы он поручил региональным властям встретиться лично с ветеранами и узнать об их проблемах.&quot;Я прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно недопустимы&quot;, — подчеркнул Путин.По его словам, нужно привести в порядок памятники, братские могилы и одиночные захоронения времен войны, обеспечить их доступность и благоустройство.Кроме того, российский лидер поддержал инициативу Минобороны наделить всех фронтовиков — участников Великой Отечественной войны званием "Почетный гражданин" региона, города или муниципалитета.В свою очередь, глава Минобороны Андрей Белоусов уточнил, что в России осталось около семи тысяч ветеранов ВОВ.
https://ria.ru/20250115/patriot-1993806086.html
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Путин о выплатах фронтовикам ВОВ, их вдовам, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда
8841573 15.01.2025 15 января 2025. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа". Александр Казаков / POOL
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общество, россия, ленинград, владимир путин, салехард, курган, андрей белоусов
Общество, Россия, Ленинград, Владимир Путин, Салехард, Курган, Андрей Белоусов
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ

Путин подписал указ о выплате в размере 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в размере 80 тысяч рублей.
"Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, — по 55 тысяч рублей", — сказал он на заседании российского оргкомитета "Победа".
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Глава государства призвал делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной. В преддверии празднования 80-летия Победы он поручил региональным властям встретиться лично с ветеранами и узнать об их проблемах.
«

"Я прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно недопустимы", — подчеркнул Путин.

По его словам, нужно привести в порядок памятники, братские могилы и одиночные захоронения времен войны, обеспечить их доступность и благоустройство.
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Кроме того, российский лидер поддержал инициативу Минобороны наделить всех фронтовиков — участников Великой Отечественной войны званием "Почетный гражданин" региона, города или муниципалитета.

В свою очередь, глава Минобороны Андрей Белоусов уточнил, что в России осталось около семи тысяч ветеранов ВОВ.
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ОбществоРоссияЛенинградВладимир ПутинСалехардКурганАндрей Белоусов
 
 
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