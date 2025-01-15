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На Западе забили тревогу из-за неожиданного подарка Трампа России и Китаю - РИА Новости, 15.01.2025
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01:22 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/vygoda-1993752127.html
На Западе забили тревогу из-за неожиданного подарка Трампа России и Китаю
На Западе забили тревогу из-за неожиданного подарка Трампа России и Китаю - РИА Новости, 15.01.2025
На Западе забили тревогу из-за неожиданного подарка Трампа России и Китаю
Угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии, Панамы и Канады дают стратегическое преимущество России и Китаю, сообщает газета Financial... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T01:22:00+03:00
2025-01-15T01:22:00+03:00
в мире
гренландия
китай
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии, Панамы и Канады дают стратегическое преимущество России и Китаю, сообщает газета Financial Times."Реальность такова, что угрозы Трампа в адрес Гренландии, Панамы и Канады — это абсолютный подарок России и Китаю", — говорится в материале.По мнению автора, если Трамп может заявлять о стратегической необходимости "захватить" Панамский канал и Гренландию, то Россия и Китай тоже вправе защищать свои национальные интересы в вопросах Украины и Тайваня соответственно."Даже если Трамп никогда не выполнит свои угрозы, он уже нанес огромный ущерб глобальному положению Америки и ее системе альянсов. А он еще даже не на посту", — полагает автор статьи.В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993660373.html
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в мире, гренландия, китай, россия, дональд трамп
В мире, Гренландия, Китай, Россия, Дональд Трамп
На Западе забили тревогу из-за неожиданного подарка Трампа России и Китаю

FT: угрозы Трампа о расширении США выгодны России и Китаю

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии, Панамы и Канады дают стратегическое преимущество России и Китаю, сообщает газета Financial Times.
"Реальность такова, что угрозы Трампа в адрес Гренландии, Панамы и Канады — это абсолютный подарок России и Китаю", — говорится в материале.
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По мнению автора, если Трамп может заявлять о стратегической необходимости "захватить" Панамский канал и Гренландию, то Россия и Китай тоже вправе защищать свои национальные интересы в вопросах Украины и Тайваня соответственно.
"Даже если Трамп никогда не выполнит свои угрозы, он уже нанес огромный ущерб глобальному положению Америки и ее системе альянсов. А он еще даже не на посту", — полагает автор статьи.
В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
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В миреГренландияКитайРоссияДональд Трамп
 
 
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