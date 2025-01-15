https://ria.ru/20250115/vsu-1993835732.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 15.01.2025

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР одиннадцать снарядов калибром 155 миллиметров за полтора часа, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:56:00+03:00

2025-01-15T13:56:00+03:00

2025-01-15T13:57:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР одиннадцать снарядов калибром 155 миллиметров за полтора часа, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:40 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 11:40 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По его данным, в 11.50 и 13.05 мск было выпущено еще по три снаряда по указанным районам города. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что центр города частично обесточен в результате обстрелов. Кроме того, власти республики неоднократно объявляли о ракетной опасности в ряде городов региона - Донецке, Горловке, Енакиеве, Макеевке, Угледаре и в поселке Пантелеймоновка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993364309.html

https://ria.ru/20250113/gorlovka-1993473564.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько