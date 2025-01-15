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ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 15.01.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР одиннадцать снарядов калибром 155 миллиметров за полтора часа, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:56:00+03:00
2025-01-15T13:56:00+03:00
2025-01-15T13:57:00+03:00
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иван приходько
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР одиннадцать снарядов калибром 155 миллиметров за полтора часа, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:40 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 11:40 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По его данным, в 11.50 и 13.05 мск было выпущено еще по три снаряда по указанным районам города. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что центр города частично обесточен в результате обстрелов. Кроме того, власти республики неоднократно объявляли о ракетной опасности в ряде городов региона - Донецке, Горловке, Енакиеве, Макеевке, Угледаре и в поселке Пантелеймоновка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250112/gorlovka-1993364309.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ выпустили по Горловке одиннадцать снарядов натовского калибра