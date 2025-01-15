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ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 15.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих, танк, склад боеприпасов, сообщили в РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:19:00+03:00

2025-01-15T12:19:00+03:00

2025-01-15T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих, танк, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Славянск, Николаевка, Северск, Янтарное, Верхнекаменское, Переездное, Дачное, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия, уничтожен склад боеприпасов.

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россия, вооруженные силы украины, славянск, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)