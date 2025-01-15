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ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 15.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих, танк, склад боеприпасов, сообщили в РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:19:00+03:00
2025-01-15T12:19:00+03:00
2025-01-15T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих, танк, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Звановка, Славянск, Николаевка, Северск, Янтарное, Верхнекаменское, Переездное, Дачное, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия, уничтожен склад боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, славянск, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Славянск, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 230 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи