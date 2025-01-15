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Кадыров: в Сумской области уничтожили укрепы, откуда ВСУ запускали дроны
Кадыров: в Сумской области уничтожили укрепы, откуда ВСУ запускали дроны - РИА Новости, 15.01.2025
Кадыров: в Сумской области уничтожили укрепы, откуда ВСУ запускали дроны
В Сумской области уничтожены два украинских укрепа, откуда запускались дроны по российским позициям, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:55:00+03:00
2025-01-15T10:55:00+03:00
2025-01-15T11:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
рамзан кадыров
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 15 янв - РИА Новости. В Сумской области уничтожены два украинских укрепа, откуда запускались дроны по российским позициям, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Сумская область. Военнослужащие - операторы БПЛА 349-го мотострелкового полка "Ахмат Россия" МО РФ… в лесопосадках обнаружили укреп укронатовских фашистов. Именно с этого места противник запускал дроны по нашим позициям. Задача уничтожить этот ВОП бойцами выполнена", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в качестве подарка "нацисты получили FPV-дроны под названием "Borz" прямо в блиндаж".
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Уничтожение опорного пункта ВСУ в Сумской области, из которого запускали дроны
Сумская область. Военнослужащие - операторы БПЛА 349-го мотострелкового полка «АХМАТ РОССИЯ» МО РФ под командованием дорогого БРАТА, боевого офицера Заурбека Элимханова, в лесопосадках обнаружили укреп укронатовских фашистов. Именно с этого места противник запускал дроны по нашим позициям. Задача уничтожить этот ВОП бойцами выполнена.
2025-01-15T10:55
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сумская область, россия, рамзан кадыров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Рамзан Кадыров, Безопасность
Кадыров: в Сумской области уничтожили укрепы, откуда ВСУ запускали дроны
Кадыров: в Сумской области уничтожили два укрепа, откуда ВСУ запускали дроны