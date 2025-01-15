https://ria.ru/20250115/vsu-1993799942.html

Кадыров: в Сумской области уничтожили укрепы, откуда ВСУ запускали дроны

Кадыров: в Сумской области уничтожили укрепы, откуда ВСУ запускали дроны - РИА Новости, 15.01.2025

Кадыров: в Сумской области уничтожили укрепы, откуда ВСУ запускали дроны

В Сумской области уничтожены два украинских укрепа, откуда запускались дроны по российским позициям, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T10:55:00+03:00

2025-01-15T10:55:00+03:00

2025-01-15T11:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

рамзан кадыров

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993803436_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a20943c2bd11705141bab9f77b90bce.jpg

ГРОЗНЫЙ, 15 янв - РИА Новости. В Сумской области уничтожены два украинских укрепа, откуда запускались дроны по российским позициям, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Сумская область. Военнослужащие - операторы БПЛА 349-го мотострелкового полка "Ахмат Россия" МО РФ… в лесопосадках обнаружили укреп укронатовских фашистов. Именно с этого места противник запускал дроны по нашим позициям. Задача уничтожить этот ВОП бойцами выполнена", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он сообщил, что в качестве подарка "нацисты получили FPV-дроны под названием "Borz" прямо в блиндаж".

https://ria.ru/20250115/plennyj-1993798987.html

сумская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение опорного пункта ВСУ в Сумской области, из которого запускали дроны Сумская область. Военнослужащие - операторы БПЛА 349-го мотострелкового полка «АХМАТ РОССИЯ» МО РФ под командованием дорогого БРАТА, боевого офицера Заурбека Элимханова, в лесопосадках обнаружили укреп укронатовских фашистов. Именно с этого места противник запускал дроны по нашим позициям. Задача уничтожить этот ВОП бойцами выполнена. 2025-01-15T10:55 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, россия, рамзан кадыров, безопасность