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ВСУ обстреляли село в Херсонской области кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли село в Херсонской области кассетными боеприпасами - РИА Новости, 15.01.2025
ВСУ обстреляли село в Херсонской области кассетными боеприпасами
Украинские войска ударили по селу Новокиевка Херсонской области кассетными боеприпасами, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:52:00+03:00
2025-01-15T10:52:00+03:00
2025-01-15T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Украинские войска ударили по селу Новокиевка Херсонской области кассетными боеприпасами, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Ночью ВСУ вновь обстреляли Новокиевку кассетными боеприпасами. Пострадавших нет, однако повреждения получила коммунальная техника и строения. Сельский парк и стадион оказались усеяны неразорвавшимися минами. Принимаются меры к разминированию", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор призвал местных жителей быть острожными и не приближаться к обнаруженным минам, а о найденных неразорвавшихся боеприпасах немедленно сообщать в МЧС.
https://ria.ru/20250111/vsu-1993271141.html
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ обстреляли село в Херсонской области кассетными боеприпасами
Сальдо: ВСУ обстреляли Новокиевку кассетными боеприпасами, пострадавших нет