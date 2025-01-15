Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по скоплению техники ВСУ в Сумах - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/vsu-1993792047.html
Подполье сообщило об ударе по скоплению техники ВСУ в Сумах
Подполье сообщило об ударе по скоплению техники ВСУ в Сумах - РИА Новости, 15.01.2025
Подполье сообщило об ударе по скоплению техники ВСУ в Сумах
В городе Сумы на севере Украины зафиксирован удар по скоплению техники ВСУ - вероятно, там находились ракеты или снаряды, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:22:00+03:00
2025-01-15T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_7606e9c14bb5965bf9b9bc64a941e917.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В городе Сумы на севере Украины зафиксирован удар по скоплению техники ВСУ - вероятно, там находились ракеты или снаряды, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "Вчера поздним вечером был прилет в Сумах в промзоне... Прилетело по хорошему скоплению техники и, судя по всему, там были снаряды или ракеты. Рвануло так, что куски бронированной техники вперемешку с кусками бандеровцев до сих пор разгребают", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на своих коллег. Кроме того, по данным Лебедева, также был зафиксирован удар ФАБ по личному составу ВСУ в селе Ястребиное. По его словам, уничтожены ангары, в которых ВСУ прятали технику и боекомплекты.
https://ria.ru/20250114/neskuchnoe-1993659225.html
сумы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1ee7b7c1d585b51d7100da8e4af39a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумы, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по скоплению техники ВСУ в Сумах

ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Сумах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Артиллерист. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В городе Сумы на севере Украины зафиксирован удар по скоплению техники ВСУ - вероятно, там находились ракеты или снаряды, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Вчера поздним вечером был прилет в Сумах в промзоне... Прилетело по хорошему скоплению техники и, судя по всему, там были снаряды или ракеты. Рвануло так, что куски бронированной техники вперемешку с кусками бандеровцев до сих пор разгребают", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.
Кроме того, по данным Лебедева, также был зафиксирован удар ФАБ по личному составу ВСУ в селе Ястребиное. По его словам, уничтожены ангары, в которых ВСУ прятали технику и боекомплекты.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
14 января, 14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеСумыУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала