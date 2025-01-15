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Подполье сообщило об ударе по скоплению техники ВСУ в Сумах
Подполье сообщило об ударе по скоплению техники ВСУ в Сумах - РИА Новости, 15.01.2025
Подполье сообщило об ударе по скоплению техники ВСУ в Сумах
В городе Сумы на севере Украины зафиксирован удар по скоплению техники ВСУ - вероятно, там находились ракеты или снаряды, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:22:00+03:00
2025-01-15T10:22:00+03:00
2025-01-15T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В городе Сумы на севере Украины зафиксирован удар по скоплению техники ВСУ - вероятно, там находились ракеты или снаряды, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. "Вчера поздним вечером был прилет в Сумах в промзоне... Прилетело по хорошему скоплению техники и, судя по всему, там были снаряды или ракеты. Рвануло так, что куски бронированной техники вперемешку с кусками бандеровцев до сих пор разгребают", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на своих коллег. Кроме того, по данным Лебедева, также был зафиксирован удар ФАБ по личному составу ВСУ в селе Ястребиное. По его словам, уничтожены ангары, в которых ВСУ прятали технику и боекомплекты.
https://ria.ru/20250114/neskuchnoe-1993659225.html
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сумы, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по скоплению техники ВСУ в Сумах
ВС России нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Сумах