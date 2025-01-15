https://ria.ru/20250115/vsu-1993784113.html
В Белгородском селе при атаке дрона пострадал человек
В Белгородском селе при атаке дрона пострадал человек - РИА Новости, 15.01.2025
В Белгородском селе при атаке дрона пострадал человек
Женщина ранена в селе Отрадное Белгородского района при атаке украинского дрона, пострадавшую госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:59:00+03:00
2025-01-15T09:59:00+03:00
2025-01-15T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
отрадное
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Женщина ранена в селе Отрадное Белгородского района при атаке украинского дрона, пострадавшую госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Отрадное Белгородского района в результате атаки FPV-дрона женщина получила баротравму и осколочные ранения плеча и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор отметил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20250115/vsu-1993781373.html
отрадное
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происшествия, отрадное, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Отрадное, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородском селе при атаке дрона пострадал человек
В Белгородском селе Отрадное при атаке дрона пострадала женщина