https://ria.ru/20250115/vsu-1993784113.html

В Белгородском селе при атаке дрона пострадал человек

В Белгородском селе при атаке дрона пострадал человек - РИА Новости, 15.01.2025

В Белгородском селе при атаке дрона пострадал человек

Женщина ранена в селе Отрадное Белгородского района при атаке украинского дрона, пострадавшую госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:59:00+03:00

2025-01-15T09:59:00+03:00

2025-01-15T09:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

отрадное

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Женщина ранена в селе Отрадное Белгородского района при атаке украинского дрона, пострадавшую госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Отрадное Белгородского района в результате атаки FPV-дрона женщина получила баротравму и осколочные ранения плеча и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор отметил, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250115/vsu-1993781373.html

отрадное

белгородский район

белгородская область

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происшествия, отрадное, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков