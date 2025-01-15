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При ударе ВСУ по автомойке в Новой Каховке пострадали три человека
При ударе ВСУ по автомойке в Новой Каховке пострадали три человека - РИА Новости, 15.01.2025
При ударе ВСУ по автомойке в Новой Каховке пострадали три человека
Три человека пострадали при ударе украинских войск по автомойке в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации города Виталий Гура. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:45:00+03:00
2025-01-15T09:45:00+03:00
2025-01-15T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
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виталий гур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Три человека пострадали при ударе украинских войск по автомойке в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации города Виталий Гура. "Киевский режим вновь продемонстрировал свою агрессивную политику, нанеся удары беспилотного летательного аппарата по автомойке в городском округе Новая Каховка. В результате этого нападения пострадали три человека, которые были оперативно доставлены в больницу", - написал Гура в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. "Кроме того, осколками были повреждены легковые автомобили, находившиеся на месте происшествия", - добавил глава администрации.
https://ria.ru/20250114/bryansk-1993707103.html
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новая каховка, херсонская область , виталий гур
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Виталий Гур
При ударе ВСУ по автомойке в Новой Каховке пострадали три человека
При ударе беспилотника ВСУ по автомойке в Новой Каховке пострадали три человека