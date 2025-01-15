https://ria.ru/20250115/vsu-1993781850.html

При ударе ВСУ по автомойке в Новой Каховке пострадали три человека

При ударе ВСУ по автомойке в Новой Каховке пострадали три человека - РИА Новости, 15.01.2025

При ударе ВСУ по автомойке в Новой Каховке пострадали три человека

Три человека пострадали при ударе украинских войск по автомойке в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации города Виталий Гура. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:45:00+03:00

2025-01-15T09:45:00+03:00

2025-01-15T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

виталий гур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Три человека пострадали при ударе украинских войск по автомойке в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации города Виталий Гура. "Киевский режим вновь продемонстрировал свою агрессивную политику, нанеся удары беспилотного летательного аппарата по автомойке в городском округе Новая Каховка. В результате этого нападения пострадали три человека, которые были оперативно доставлены в больницу", - написал Гура в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. "Кроме того, осколками были повреждены легковые автомобили, находившиеся на месте происшествия", - добавил глава администрации.

https://ria.ru/20250114/bryansk-1993707103.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , виталий гур